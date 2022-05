Siniestros viales: las víctimas, encima del dolor sufren por los "abogados caranchos"

"Queremos una asistencia para víctimas de siniestros viales desde el minuto cero. Si se nos muere un hijo se viene un cajón, un nicho en un cementerio, en ese momento de dolor vos sólo te querés morir con tu hijo y para eso debe estar la asistencia del Estado . Pretendemos que cada municipio asista desde el minuto cero a la familia devastada y diga qué hacer, que no haya un abogado 'carancho' que se acerque y que aparte de la pérdida la familia tenga que sufrir eso", lanzó Guillermo Chirino, padre de Lautaro, un niño que murió con apenas 12 años , en 2015, cuando la camioneta en la que viajaba con su padre fue embestida por un móvil de la Policía Comunal de Rawson.

"La aparición de los abogados 'caranchos' es impresionante como está sucediendo esto. Desde la Asociación puedo contar muchísimos casos que han pasado. No pueden jugar con algo tan delicado como la pérdida de un hijo y eso no lo podemos permitir, lo vamos a denunciar", aseguró. No quiso dar nombres de abogados bajo sospecha pero explicó que hay intenciones de investigar y llevar los casos que ameriten a la Justicia.

Desde la Asociación, dijo, "estamos en eso de conseguir asesoría legal para las víctimas, no queremos que parezca que queremos lucrar con esto pero es necesario. Porque al firmar el poder absoluto al cliente le permite hacer lo que quiera al abogado", informó Chirino.

Guillermo Chirino/Asociación Familias del Dolor y la Esperanza

Según fuentes calificadas, la supuesta maniobra que hacen estos "abogados caranchos" es, una vez dotados de ese poder que le hacer firmar a las familias, negociar con las aseguradoras en beneficio propio. Así lo ejemplificaron: "el abogado va a la aseguradora y le dicen 'le tengo que pagar 10 millones de pesos a tu defendido, te quedas con el 20% que serían 2 millones. Te doy 4 millones y vos decís que has cobrado 1 millón, te quedás 3 vos y 1 uno le das a la familia. Se les da un negocio millonario'".

Desde la Asociación Familias del Dolor y la Esperanza, que no es la única pero sí de las más importantes en San Juan para dar respaldo a las víctimas de siniestros viales, plantearon ideas en esta jornada que tuvo representación del Estado. "En 7 años sumamos más de 100 familias y estamos haciendo la campaña de poner carteles en rutas o calles de la provincia para que la comunidad entienda que ahí ocurrió un siniestro vial y crear conciencia. Además pedimos la asistencia desde el minuto cero, que se abran oficinas en todos los municipios para esta ayuda. Ya lo hemos logrado en Sarmiento donde va a estar de referente la familia de Romina Chirino, que murió hace 17 años, la idea es trabajar en red . Ya tenemos eco y le vamos a dar empuje a esto para accionar en asistencia más urgente. En el dolor que queda sumergida la familia no sabe qué hacer por eso promovemos el proyecto 365 días, para aprender a vivir con el dolor", indicó Chirino.

Falta de difusión

"Cumplimos un año desde la apertura en San Juan de la oficina de Asistencia a Víctimas de Siniestros Viales, hemos sido de las oficinas más activas del país, con asistencia técnica, psicológica, traslados e incluso se gestionó una prótesis, pero necesitamos escalar. Necesitamos que llegue a mucha más gente", dijo Carlos Romero, director de Tránsito y Planeamiento de Movilidad del Gobierno local. En las Jornadas, el funcionario dio cuenta de lo que falta por hacer en este plan de contención: "Falta difusión de la Red Federal en todo el país y en San Juan llegar a las instituciones hospitalarias, que los que ingresan al hospital en situación de post-siniestro entiendan, sepan, conozcan, que hay un servicio que puede brindarles el Estado Nacional y Provincial en pos de solucionar problemas que derivan de la situación de siniestros".

El Director agregó que "por eso hemos convocado a Nación para que brinde una capacitación sobre qué es la red Federal de Asistencia a Víctimas a distintas instituciones que intervienen en el proceso y entidades como la Asociación Familias del Dolor y la Esperanza y Estrellas Amarillas". La meta es definir estrategias para articular en el Consejo Federal de Seguridad Vial que está pronto a reunirse.

Acerca de la Red Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de Siniestros Viales

Red Federal de Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de Siniestros Viales, depende de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Este organismo acompaña y asesora de forma gratuita a las víctimas de los siniestros viales y sus familiares en las instancias posteriores a la emergencia. La Red funciona como un nexo que organiza y administra los recursos existentes de nación, provincias, municipios y organismos privados adheridos, para lograr una rápida y efectiva respuesta que ayude a mitigar los daños ocasionados por el siniestro vial.

Ofrece orientación jurídica (no patrocinio), psicológica, de salud post hospitalaria y en servicios sociales, con el objetivo de eliminar repetidas situaciones burocráticas que solo acrecientan el dolor.

¿Cómo funciona?

A través de la línea telefónica nacional y gratuita 149 opción 2, con atención las 24hs.

La Red de asistencia interviene en la instancia post emergencia.

· Orientación primaria jurídica

Asesora respecto a las cuestiones jurídicas generadas como consecuencia del siniestro vial, y los procedimientos correspondientes, sin ejercer patrocinio

· Orientación psicológica

Brinda contención psicológica primaria a la persona afectada o a sus familiares, asesorando en la búsqueda del apoyo requerido.

· Asesoramiento de servicios sociales

Informa sobre los servicios sociales ofrecidos por el Estado, respecto a los requerimientos de la víctima y/o familiar originados como consecuencia de un incidente vial.

· Asesoramiento de rehabilitación post-hospitalaria

Orienta sobre los procedimientos para poder acceder a las diferentes prestaciones en materia de rehabilitación física y cognitiva.

· Traslados y hospedajes para víctimas y familiares

Se realiza el traslado terrestre o aéreo y hospedaje, en caso de ser necesario, de víctimas y/o familiares de siniestros ocurridos fuera del territorio de la provincia.