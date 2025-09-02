San Juan tendrá un nuevo encuentro para hablar, estudiar y entender sobre la psicomotricidad

San Juan volverá a ser escenario de un encuentro único. Del 8 al 13 de septiembre , la Universidad Católica de Cuyo abrirá sus puertas a la Segunda Semana de la Psicomotricidad , una propuesta que creció de manera sorprendente en apenas un año y que promete convertirse en un espacio de referencia para la formación, el debate y el intercambio.

La primera edición, en 2023, fue un intento a pulmón, con actividades impulsadas por docentes y estudiantes locales. Pero esta vez el salto es enorme: referentes nacionales y hasta especialistas de España se sumarán para compartir su experiencia en talleres y charlas que abordarán la psicomotricidad en todas las etapas de la vida, desde la infancia hasta la adultez mayor.

De lo local a lo internacional

Entre las voces que estarán presentes figuran nombres reconocidos en todo el país como Silvia Saal, Mónica Rodríguez, Silvia Brukman, Mara Lesbegueris, Marina Marazzi y Marcela Carta, a los que se sumarán referentes locales como Elsa Segovia, Mariana Ponce, Gabriela Prior y Soledad Sánchez, entre muchas otras.

El evento tiene además un valor agregado: no se limita a la psicomotricidad, sino que busca tender puentes con otras áreas de la salud, apostando a la interdisciplina. Una mirada integral que, según sus organizadores, es clave para entender al individuo en movimiento y su vínculo con el entorno.

Un encuentro construido “a pulmón”

Lo que también distingue a la Semana de la Psicomotricidad es su carácter autogestivo. Son comisiones de trabajo integradas por estudiantes y docentes las que se encargan de darle forma a cada jornada, de diseñar las actividades y de sostener con esfuerzo un evento que, poco a poco, empieza a consolidarse en la agenda académica y social de la provincia.

Cómo participar

Las inscripciones para los talleres y actividades se habilitarán en los próximos días y podrán realizarse de manera online a través de la cuenta oficial de Instagram: Semana de la Psicomotricidad.

La invitación es abierta a profesionales de la salud, docentes, estudiantes y al público en general que quiera conocer más sobre esta disciplina que pone en el centro al cuerpo y al movimiento como ejes para el desarrollo integral.

Actividades del encuentro

