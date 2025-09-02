martes 2 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Importante

San Juan tendrá un nuevo encuentro para hablar, estudiar y entender sobre la psicomotricidad

Grandes referentes a nivel nacional de la materia estarán presentes en la provincia para la Segunda Edición de la Semana de la Psicomotricidad. El objetivo es único: ayudar al individuo, especialmente a los niños, a dominar sus movimientos, mejorar el control corporal, el equilibrio y la coordinación, y a relacionarse de manera más sana con su entorno.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

San Juan volverá a ser escenario de un encuentro único. Del 8 al 13 de septiembre, la Universidad Católica de Cuyo abrirá sus puertas a la Segunda Semana de la Psicomotricidad, una propuesta que creció de manera sorprendente en apenas un año y que promete convertirse en un espacio de referencia para la formación, el debate y el intercambio.

Lee además
Otra Vez se apoderará del escenario de la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario con una danzante y profunda propuesta.
Atractiva propuesta

La Compañía Tango San Juan sumerge las relaciones amorosas en un viaje coreográfico
Imagen generada con IA de las verduras que hay en una cocina.
Organizando la cocina

En San Juan, qué verduras es mejor dejar fuera de la heladera para conservar sus propiedades

La primera edición, en 2023, fue un intento a pulmón, con actividades impulsadas por docentes y estudiantes locales. Pero esta vez el salto es enorme: referentes nacionales y hasta especialistas de España se sumarán para compartir su experiencia en talleres y charlas que abordarán la psicomotricidad en todas las etapas de la vida, desde la infancia hasta la adultez mayor.

De lo local a lo internacional

Entre las voces que estarán presentes figuran nombres reconocidos en todo el país como Silvia Saal, Mónica Rodríguez, Silvia Brukman, Mara Lesbegueris, Marina Marazzi y Marcela Carta, a los que se sumarán referentes locales como Elsa Segovia, Mariana Ponce, Gabriela Prior y Soledad Sánchez, entre muchas otras.

El evento tiene además un valor agregado: no se limita a la psicomotricidad, sino que busca tender puentes con otras áreas de la salud, apostando a la interdisciplina. Una mirada integral que, según sus organizadores, es clave para entender al individuo en movimiento y su vínculo con el entorno.

image

Un encuentro construido “a pulmón”

Lo que también distingue a la Semana de la Psicomotricidad es su carácter autogestivo. Son comisiones de trabajo integradas por estudiantes y docentes las que se encargan de darle forma a cada jornada, de diseñar las actividades y de sostener con esfuerzo un evento que, poco a poco, empieza a consolidarse en la agenda académica y social de la provincia.

Cómo participar

Las inscripciones para los talleres y actividades se habilitarán en los próximos días y podrán realizarse de manera online a través de la cuenta oficial de Instagram: Semana de la Psicomotricidad.

La invitación es abierta a profesionales de la salud, docentes, estudiantes y al público en general que quiera conocer más sobre esta disciplina que pone en el centro al cuerpo y al movimiento como ejes para el desarrollo integral.

Embed - Semana de la Psicomotricidad - San Juan, Argentina on Instagram: " ¡Vuelve la Semana de la Psicomotricidad en San Juan! Del 8 al 13 de septiembre, te esperamos en la Universidad Católica de Cuyo para vivir una semana cargada de movimiento, emociones y aprendizajes. Se acerca la Semana de la Psicomotricidad y te queremos contar un poco sobre lo que se viene... Este año, vamos a incluir todos los ámbitos de intervención, con referentes específicos en psicomotricidad en infancia, adolescencia, adultez y adultez mayor. Charlas, talleres y actividades diseñadas para abordar la psicomotricidad desde múltiples miradas y edades. Una oportunidad única para encontrarnos entre colegas, estudiantes y profesionales afines. ¡No te lo pierdas! Próximamente se habilitarán las inscripciones para cada taller y actividad."

Actividades del encuentro

WhatsApp Image 2025-09-01 at 21.38.14
WhatsApp Image 2025-09-01 at 21.38.14 (1)
WhatsApp Image 2025-09-01 at 21.38.15
WhatsApp Image 2025-09-01 at 21.38.15 (1)
WhatsApp Image 2025-09-01 at 21.38.15 (2)
WhatsApp Image 2025-09-01 at 21.38.15 (3)
WhatsApp Image 2025-09-01 at 21.38.16

Temas
Seguí leyendo

De las aulas a la copa: la Universidad Católica de Cuyo lanzó su primer vino Buenaventura y promete más

San Juan, teñido de blanco en la cordillera y en las redes

Un corte de luz afectó a varias zonas de San Juan: qué pasó, según Naturgy

Ya podés pagar la SUBE con tarjetas bancarias y celulares en San Juan: cuáles son las líneas habilitadas

Cómo preparar sopaipillas en San Juan: las recetas fáciles más buscadas para combatir el frío

La angustia tras el temporal: con los techos goteando y los muebles bajo bolsas

Vicuña informó que casi la mitad de los contratos quedan fuera de San Juan

Gregorio2627, el vendedor de medias que viralizó su fanatismo por la calle

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Jaime Muñoz superó una nueva etapa de La Voz Argentina y sigue en carrera. video
Show completo

El sanjuanino Jaime Muñoz superó otro desafío en La Voz y terminó a las piñas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Delitos contra menores

Detuvieron al empleado de un multimedio sanjuanino por los presuntos abusos a su hijastra

Atraparon a un integrante de Los Pastelitos en Rawson: estaba en la vía pública y tenía pedido de captura
En Villa Lerga

Atraparon a un integrante de "Los Pastelitos" en Rawson: estaba en la vía pública y tenía pedido de captura

El video de la joyita que encontraron en el depósito judicial de 9 de Julio, que puede costar hasta $40.000.000
¡De no creer!

El video de la joyita que encontraron en el depósito judicial de 9 de Julio, que puede costar hasta $40.000.000

El hecho delictivo tuvo lugar en una vivienda de la calle Ramón y Cajal, en Capital.
Golpe millonario

Escruche en Capital: le robaron más de 11.000 dólares a una abuela

Los empleados judiciales sanjuaninos que terminaron condenados: tres casos mediáticos y dos bonus
Antecedentes

Los empleados judiciales sanjuaninos que terminaron condenados: tres casos mediáticos y dos bonus

Te Puede Interesar

Comenzaron las inscripciones para el nuevo sorteo del IPV y gran cantidad de sanjuaninos ya realizaron el trámite.
Gran expectativa

En sólo un día, más de 17 mil sanjuaninos se inscribieron para el sorteo del IPV: los 2 barrios más elegidos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Orrego supervisó las obras del nuevo Hospital de Angaco: va por el 68%
Infraestructura de calidad

Orrego supervisó las obras del nuevo Hospital de Angaco: va por el 68%

Imagen ilustrativa
Delitos contra menores

Detuvieron al empleado de un multimedio sanjuanino por los presuntos abusos a su hijastra

Jaime Muñoz superó una nueva etapa de La Voz Argentina y sigue en carrera. video
Show completo

El sanjuanino Jaime Muñoz superó otro desafío en La Voz y terminó a las piñas

El hecho delictivo tuvo lugar en una vivienda de la calle Ramón y Cajal, en Capital.
Golpe millonario

Escruche en Capital: le robaron más de 11.000 dólares a una abuela