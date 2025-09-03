miércoles 3 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Malestar

Empresarios mineros de San Juan denuncian "falta de comunicación y transparencia" en Vicuña

Los empresarios de la Cámara de Proveedores Mineros denunció la exclusión de empresas locales en la minera Vicuña y alertó sobre un posible conflicto socio-empresarial si no se garantiza mayor transparencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Camionetas de empresarios chilenos en la zona de operaciones del proyecto de cobre Vicuña en San Juan.

Camionetas de empresarios chilenos en la zona de operaciones del proyecto de cobre Vicuña en San Juan.

Fernando Godoy, presidente de CAPRIMSA.

Fernando Godoy, presidente de CAPRIMSA.

La creciente molestia entre los empresarios mineros sanjuaninos volvió a manifestarse con fuerza en torno al proyecto de cobre binacional Vicuña, esta vez con un reclamo concreto por parte de la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA), que denuncia la falta de información y la exclusión de empresas locales en favor de firmas chilenas.

Lee además
Camionetas de empresarios chilenos en la zona de operaciones del proyecto de cobre Vicuña en San Juan.
Minería bajo la lupa

Piden explicaciones al proyecto Vicuña tras viralizarse imágenes de camionetas chilenas en San Juan
Vicuña informó sobre contrataciones y volvió a encender la polémica en San Juan. 
Minería

Vicuña informó que casi la mitad de los contratos quedan fuera de San Juan

Fernando Godoy, presidente de CAPRIMSA, cuestionó la ausencia de respuestas por parte de la empresa a cargo del proyecto, pese a haber solicitado un informe formal semanas atrás. “Nos prometieron información, pero no pasó nada. El gobierno tiene que ponerle el cascabel al gato”, dijo en declaraciones al diario Nuevo Mundo.

Este pedido fue transmitido por el presidente de la cámara al Country Manager de Vicuña, Jose Morea en un reunion realizada en un hotel sanjuanino a principios de agosto.

Godoy volvió a reiterar que ya se han detectado al menos cinco empresas chilenas prestando servicios logísticos en el proyecto —principalmente en transporte y alquiler de camionetas—, y aunque reconoció que su presencia se ampara en el Tratado Minero Binacional, se preguntó si realmente aportan al desarrollo económico de San Juan. “Son empresas golondrinas que pasan por la Ruta 40 y se van. Nosotros estamos acá, sostenemos la actividad en las buenas y en las malas", remarcó.

Competencia desleal

Desde CAPRIMSA también alertan sobre una creciente competencia desleal debido a las diferencias de costos estructurales entre ambos países. “Una camioneta chilena alquilada cuesta mucho menos que una argentina. Las tasas de crédito, los impuestos, todo juega en contra del proveedor local”, explicó Godoy.

El malestar se profundiza por la falta de contratos y la escasa claridad sobre los avances reales del proyecto Vicuña, que incluye a los proyectos Josemaría y Filo del Sol, a traves de un Joint Venture entre las poderosas BHP y Lundin. “Estamos retrocediendo. Si no se corrige, vamos a tener un conflicto socio-empresarial que golpeará la licencia social”, advirtió el dirigente.

El reclamo por la falta de contratos apunta tanto a la empresa minera como al Gobierno provincial, al que le exigen una intervención activa para garantizar condiciones equitativas para las empresas sanjuaninas.

Temas
Seguí leyendo

Las tres definiciones políticas sobre minería de José Luis Gioja en Mendoza

Una socia de Barrick y una minera de Singapur compiten por dos joyas mineras en San Juan

Cámara nacional se mete a la polémica por contratos extranjeros en la minería: prioridad argentina, pero sin excesos

En el Gobierno de San Juan aseguran que el Gobierno de Mendoza no objeta que Pelambres busque una ruta directa sanjuanina

Los cambios en Josemaría: necesita más del doble de agua y anticipa un "impacto severo"

Mendoza, en alerta porque la minera Pelambres busca una ruta directa por San Juan esquivando esa provincia

San Juan ya superó los 1.000 millones de dólares en exportaciones mineras y el oro sigue al mando

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
A lo mafioso

Una patota de mujeres entró a una casa y propinó una paliza a otra chica de Rawson

La prendes de vestir que encontraron el mismo allanamiento.
¿Iban a la guerra?

Encontraron muchas armas y municiones en Chimbas: mirá el arsenal que tenían

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados
Capital

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados

Un robo: indignación en redes por el precio de las entrada para ver a Ricardo Arjona
La que puede puede

"Un robo": indignación en redes por el precio de las entrada para ver a Ricardo Arjona

Siniestro vial en 9 de Julio y Urquiza: una persona resultó herida
Este martes

Siniestro vial en 9 de Julio y Urquiza: una persona resultó herida

Te Puede Interesar

En 2024 la FNS se concentró en artistas nacionales y locales y no trajo como se acostumbraba antes artistas internacionales. En la foto, el show de Abel Pintos y Luciano Pereyra.
Preparativos

Para la Fiesta Nacional del Sol 2025, ¿qué dicen en Turismo sobre traer artistas internacionales?

Por Redacción Tiempo de San Juan
En Calingasta no se logra superar el problema de comunicación. 
Crisis

Calingasta "incomunicada": el municipio denunció a una empresa telefónica

Acusan a 6 sanjuaninos de adueñarse de un terreno del Estado de $200.000.000 y estafar a familias con las venta de lotes
Rawson

Acusan a 6 sanjuaninos de adueñarse de un terreno del Estado de $200.000.000 y estafar a familias con las venta de lotes

Escuchá el capítulo XVI de Historias del Crimen en Spotify: la joven calingastina que asesinó a su bebé
Podcast de Tiempo

Escuchá el capítulo XVI de Historias del Crimen en Spotify: la joven calingastina que asesinó a su bebé

Alfredo Coto, con los hermanos Milei.
Negociaciones

La pulseada de multimillonarios para quedarse con una famosa empresa con sede en San Juan: quiénes pican en punta