Paso a paso, cómo armar un jardín de plantas nativas en San Juan y cuáles elegir

Repensar un jardín en San Juan con plantas nativas en una muy buena idea.

San Juan, con su sol radiante y su clima desértico, invita a pensar en jardines que no solo sean bonitos, sino también inteligentes y resilientes. Crear un jardín con plantas nativas es la mejor manera de lograrlo. Estas especies requieren menos mantenimiento, que atrae a la fauna local y que honra la belleza única del paisaje.

Paso 1: Planifica tu jardín

Antes de correr al vivero, es clave pensar en el diseño. Observa tu espacio: ¿recibe sol directo todo el día o tiene zonas de sombra? ¿Qué tipo de suelo tienes? No necesitas excavar un pozo, pero sí ver si es más arenoso o si se compacta. Ten en cuenta que las plantas nativas, al ser de monte, se adaptan a suelos pobres, así que no te preocupes si no es una tierra ideal.

Dibuja un simple croquis de tu jardín o balcón. Piensa en el tamaño de las plantas cuando sean adultas para que no compitan por el espacio. Puedes agrupar las especies por sus necesidades de riego, aunque la mayoría de las nativas sanjuaninas son muy resistentes a la sequía.

Paso 2: Prepara el suelo

En San Juan, es común encontrar suelos compactados. Si ese es tu caso, puedes mejorar la permeabilidad mezclando la tierra con arena o perlita. La idea es que el agua escurra bien. Un error común es añadir demasiada materia orgánica, lo que puede ser contraproducente para estas especies. Un poco de compost al momento de plantar es suficiente.

Paso 3: Elige las plantas ideales

Ahora sí, ¡llega la parte divertida! Elige plantas que sean representativas de la flora sanjuanina y que sean fáciles de cuidar. Aquí te dejamos una selección de cinco especies nativas que son perfectas para empezar:

Jarilla (Larrea spp.): Un arbusto emblemático que no puede faltar. Es extremadamente resistente a la sequía y se llena de flores amarillas en primavera. Es ideal para formar cercos bajos o para dar estructura a tu jardín.

Algarrobo (Prosopis spp.): Si buscas sombra, el algarrobo es tu mejor opción. Es un árbol majestuoso, de crecimiento lento pero firme, que te brindará un valioso refugio del sol y atraerá a las aves.

Retamo (Bulnesia retama): La flor provincial. Este arbusto se viste de un amarillo vibrante que llena de color cualquier rincón. Es muy tolerante a la sequía y a los suelos pobres.

Cactáceas: Son las reinas del bajo mantenimiento. San Juan es cuna de una gran variedad de cactus, desde pequeños globulares hasta imponentes cardones. Combina distintas formas y tamaños para crear un jardín con personalidad y un toque desértico.

Chilca (Baccharis spp.): Un arbusto versátil que se adapta a diferentes condiciones y tiene un crecimiento vigoroso. Sus hojas aromáticas y su floración sutil atraen a polinizadores.

Paso 4: ¡A plantar!

La mejor época para plantar en San Juan es a principios de primavera (septiembre) u otoño (marzo/abril), cuando las temperaturas son más moderadas. Haz un pozo dos veces más grande que el tamaño del pan de la planta, coloca la planta y rellena con la tierra mezclada.

Después de plantar, haz un riego abundante. Luego, el riego debe ser gradual y espaciado. Recuerda que estas plantas están acostumbradas a la falta de agua. Es mejor regar profundo y con poca frecuencia que regar superficialmente todos los días.

Paso 5: Mantenimiento

El mantenimiento es mínimo. Una vez que las plantas se establecen, solo necesitarán riegos esporádicos en los meses más calurosos. Puedes podar las ramas secas para mantener la forma y la salud de la planta. No uses fertilizantes químicos, el compost es suficiente.

Crear un jardín nativo no solo es una elección estética, es un acto de amor por nuestro entorno. Es un jardín que te conecta con la esencia de San Juan y que, con el tiempo, te dará muchas satisfacciones.