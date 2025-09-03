miércoles 3 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Procedimientos

Motos robadas en San Juan: encuentran cinco rodados vinculados a diferentes hechos

Los procedimientos se realizaron en Sarmiento, Capital y Rawson. No hay personas detenidas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-02 at 23.55.34

En distintos operativos policiales llevados a cabo en San Juan, personal de la Sección Sustracción de Automotores del D-5 secuestró cinco motocicletas que estaban vinculadas a hechos de robo. Los procedimientos se concretaron entre el 31 de agosto, el 1 y 2 de septiembre en los departamentos Sarmiento, Capital y Rawson.

Lee además
recuperan en una recondita zona de pocito dos motos robadas
Procedimiento

Recuperan en una recóndita zona de Pocito dos motos robadas
identificaron a la ciclista atropellada por una camioneta en capital
Delitos Especiales

Identificaron a la ciclista atropellada por una camioneta en Capital

El primero de los hallazgos ocurrió en Ruta 305, antes de calle Avellaneda, en Sarmiento, donde los efectivos incautaron una Zanella ZB 110cc sin patente colocada. Tras verificar los números de motor y cuadro, se constató que presentaba pedido de secuestro por una causa de robo tramitada en la Comisaría 6ª, con intervención de la UFI Delitos Contra la Propiedad.

En Capital, se recuperaron tres rodados. El primero fue una Brava Nevada 110cc negra, secuestrada en la intersección de calles 9 de Julio y Segundino Navarro. La moto tenía pedido de secuestro por “hurto calificado” desde mayo de 2022, según actuaciones de la Comisaría 28ª de Rivadavia.

El segundo procedimiento en Capital se realizó en calle Santiago del Estero, antes de General Paz, donde se incautó una Gilera Smash negra sin dominio. La verificación arrojó adulteración en la numeración del motor.

En tanto, el último operativo se efectuó en General Acha y Mitre, donde se secuestró una Motomel negra con rojo. Al consultar su dominio, se corroboró que tenía pedido de secuestro desde junio de 2023 por una causa tramitada en la Comisaría 6ª, a disposición del Segundo Juzgado de Instrucción.

Finalmente, en Rawson, en calles Mendoza y Agustín Gómez, la Policía recuperó una Corven blanca sin dominio, cuya numeración de motor también presentaba adulteraciones.

WhatsApp Image 2025-09-02 at 23.55.34 (1)
Temas
Seguí leyendo

Una motociclista terminó muy herida al chocar con un auto en Capital

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados

Una nena terminó lesionada tras caerle un palo encima en Pocito

Una patota de mujeres entró a una casa y propinó una paliza a otra chica de Rawson

Tras la condena al empleado judicial: ¿cesantía o exoneración?, los castigos que afronta

Siniestro vial en 9 de Julio y Urquiza: una persona resultó herida

Tres ladrones golpearon a un conductor y le robaron $170.000 en Rawson

Cayeron dos menores con una moto robada de $7 millones en Capital

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa.
A lo mafioso

Una patota de mujeres entró a una casa y propinó una paliza a otra chica de Rawson

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
A lo mafioso

Una patota de mujeres entró a una casa y propinó una paliza a otra chica de Rawson

La prendes de vestir que encontraron el mismo allanamiento.
¿Iban a la guerra?

Encontraron muchas armas y municiones en Chimbas: mirá el arsenal que tenían

Padres de una escuela sanjuanina denunciaron que un docente jugó con un cuchillo sobre la mano de una alumna.
Peligro

Padres denunciaron que el profesor de una escuela sanjuanina "jugó" con un cuchillo sobre la mano de una alumna

Siniestro vial en 9 de Julio y Urquiza: una persona resultó herida
Este martes

Siniestro vial en 9 de Julio y Urquiza: una persona resultó herida

Un robo: indignación en redes por el precio de las entrada para ver a Ricardo Arjona
La que puede puede

"Un robo": indignación en redes por el precio de las entrada para ver a Ricardo Arjona

Te Puede Interesar

Identificaron a la ciclista atropellada por una camioneta en Capital
Delitos Especiales

Identificaron a la ciclista atropellada por una camioneta en Capital

Por Redacción Tiempo de San Juan
Desde Gobierno hicieron una importante advertencia: al benedificio de trasbordo sólo se puede acceder usando la tarjeta SUBE como forma de pago.
Muy importante

La advertencia del Gobierno sobre el uso de la SUBE para acceder al beneficio de trasbordo

El sanjuanino Eduardo Desimone se despidió de La Voz Argentina. video
Una lástima

El sanjuanino Eduardo Desimone se despidió de La Voz tras un sorpresivo triple empate

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados
Capital

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados

Imagen ilustrativa.
A lo mafioso

Una patota de mujeres entró a una casa y propinó una paliza a otra chica de Rawson