Motos robadas en San Juan: encuentran cinco rodados vinculados a diferentes hechos

En distintos operativos policiales llevados a cabo en San Juan, personal de la Sección Sustracción de Automotores del D-5 secuestró cinco motocicletas que estaban vinculadas a hechos de robo. Los procedimientos se concretaron entre el 31 de agosto, el 1 y 2 de septiembre en los departamentos Sarmiento, Capital y Rawson.

El primero de los hallazgos ocurrió en Ruta 305, antes de calle Avellaneda, en Sarmiento , donde los efectivos incautaron una Zanella ZB 110cc sin patente colocada . Tras verificar los números de motor y cuadro, se constató que presentaba pedido de secuestro por una causa de robo tramitada en la Comisaría 6ª, con intervención de la UFI Delitos Contra la Propiedad.

En Capital, se recuperaron tres rodados. El primero fue una Brava Nevada 110cc negra, secuestrada en la intersección de calles 9 de Julio y Segundino Navarro. La moto tenía pedido de secuestro por “hurto calificado” desde mayo de 2022, según actuaciones de la Comisaría 28ª de Rivadavia.

El segundo procedimiento en Capital se realizó en calle Santiago del Estero, antes de General Paz, donde se incautó una Gilera Smash negra sin dominio. La verificación arrojó adulteración en la numeración del motor.

En tanto, el último operativo se efectuó en General Acha y Mitre, donde se secuestró una Motomel negra con rojo. Al consultar su dominio, se corroboró que tenía pedido de secuestro desde junio de 2023 por una causa tramitada en la Comisaría 6ª, a disposición del Segundo Juzgado de Instrucción.

Finalmente, en Rawson, en calles Mendoza y Agustín Gómez, la Policía recuperó una Corven blanca sin dominio, cuya numeración de motor también presentaba adulteraciones.