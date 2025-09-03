miércoles 3 de septiembre 2025

Atención

Cambió el horario de atención del Vacunatorio Central

El Ministerio de Salud informó sobre la ampliación del horario de atención del Vacunatorio Central durante la nueva temporada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Vacunatorio Central de San Juan amplió el horario de atención.

El Ministerio de Salud de la provincia difundió un comunicado a través del cual informó a la población sanjuanina sobre el nuevo horario de atención del Vacunatorio Central. Según detallaron, se trata de una ampliación en el horario en que se recibe al público, que ya comenzó a regir.

“A partir de ahora y hasta el 20 de marzo de 2026, el Vacunatorio Central atenderá de lunes a viernes, en el horario de 7:30 a 18:30. Esta modificación responde al inicio de la temporada primavera-verano”, indicaron sobre el espacio ubicado en Avenida España 587 Norte, en Capital.

En cuanto al motivo de esta medida, detallaron que, “con esta ampliación horaria, se busca facilitar el acceso a la vacunación a aquellas personas que, por motivos laborales, escolares u otras actividades no pueden concurrir en el horario habitual. Además, de seguir fortaleciendo la vacunación en todos los grupos prioritarios como niños, personas mayores y pacientes con factores de riesgo”.

Asimismo, comunicaron que, a partir del 21 de marzo de 2026 y durante la temporada de otoño-invierno, el horario de atención será de lunes a viernes, de 7:30 a 18:00.

Esta disposición ha sido determinada por las autoridades ministeriales, a través de la División de Epidemiología del Departamento de Medicina Sanitaria, organismo del cual depende el Programa Provincial de Inmunizaciones. “El objetivo es continuar garantizando una atención accesible y de calidad para toda la población”, destacaron.

