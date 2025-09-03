Cambió el horario de atención del Vacunatorio Central

El Ministerio de Salud de la provincia difundió un comunicado a través del cual informó a la población sanjuanina sobre el nuevo horario de atención del Vacunatorio Central. Según detallaron, se trata de una ampliación en el horario en que se recibe al público, que ya comenzó a regir.

“A partir de ahora y hasta el 20 de marzo de 2026, el Vacunatorio Central atenderá de lunes a viernes, en el horario de 7:30 a 18:30. Esta modificación responde al inicio de la temporada primavera-verano”, indicaron sobre el espacio ubicado en Avenida España 587 Norte, en Capital.

En cuanto al motivo de esta medida, detallaron que, “con esta ampliación horaria, se busca facilitar el acceso a la vacunación a aquellas personas que, por motivos laborales, escolares u otras actividades no pueden concurrir en el horario habitual. Además, de seguir fortaleciendo la vacunación en todos los grupos prioritarios como niños, personas mayores y pacientes con factores de riesgo”.

Asimismo, comunicaron que, a partir del 21 de marzo de 2026 y durante la temporada de otoño-invierno, el horario de atención será de lunes a viernes, de 7:30 a 18:00.

Esta disposición ha sido determinada por las autoridades ministeriales, a través de la División de Epidemiología del Departamento de Medicina Sanitaria, organismo del cual depende el Programa Provincial de Inmunizaciones. “El objetivo es continuar garantizando una atención accesible y de calidad para toda la población”, destacaron.