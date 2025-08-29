viernes 29 de agosto 2025

Cuáles son los requisitos para donar sangre en San Juan y dónde serán las colectas de septiembre

El IPHEM ofreció valiosa información en torno a las campañas buscan mantener el stock del banco de sangre de manera óptima.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cuáles son los requisitos para donar sangre en San Juan y el cronograma de colectas durante el mes de septiembre.

El Ministerio de Salud, a través del Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM), recordó cuáles son los requisitos para donar sangre en San Juan e informó las colectas que llevará adelante durante el mes de septiembre. En ese contexto, invitaron a la comunidad a acercarse a los sitios programados con el fin de llevar a cabo la donación.

Los requisitos para ser donante

  • Tener entre 18 y 65 años.
  • Si la persona tiene piercing, tatuajes o cirugías debe esperar 12 meses desde que lo realizó.
  • Asistir con DNI.
  • Si se colocó la vacuna COVID-19, esperar 72 horas.
  • Desayunar liviano, con abundante cantidad de líquidos preferentemente que no sean lácteos.

Cualquier consulta por fuera de estos requisitos comunicarse la 4223571 o asistir al IPHEM en calle Rivadavia 728 (E) Capital.

Las colectas del mes

En cuanto a los operativos especiales para recolectar sangre, el IPHEM recordó que, el objetivo es mantener el stock del banco de sangre de la institución de manera óptima.

Las fechas y departamentos programados son los siguientes:

* Martes 02/09

- Capital. Lugar: Municipalidad de la Capital

Domicilio: Caseros Sur 298, San Juan

Horario: 8:30 – 12:00 horas

* Viernes 05/09

- Albardón. Lugar: Hospital Dr. José Giordano

Domicilio: DF Sarmiento s/n, Albardón, San Juan

Horario: 8:00 – 12:00 horas

* Viernes 12/09

- Pocito. Lugar: Hospital Dr. Federico Cantoni de Pocito

Domicilio: Av. Intendente Joaquín Uñac entre 10 y 11, Villa Aberastain, San Juan

Horario: 8:00 – 12:00 horas

* Lunes 15/09

- Valle Fértil. Lugar: Salón de UDAP

- Domicilio: Rivadavia, entre Tucumán y Gral. Acha

- Horario: 9:00 – 12:00 horas

- Colabora: Hospital Dr. Alejandro Albarracín

* Miércoles 17/09

- Caucete. Lugar: Desarrollo Infantil del Hospital César Aguilar

- Domicilio: Diagonal Sarmiento 42

- Horario: 8:00 – 12:00 horas

* Jueves 25/09

- Jáchal. Lugar: A definir

- Domicilio: RN 150, Jáchal

- Horario: 8:30 – 12:00 horas

* Viernes 26/09

- Angaco. Lugar: Centro de Jubilados de Angaco

Domicilio: Calle San Martín, entre Nacional y Rawson, Angaco

Horario: 8:00 – 12:00 horas

Colabora: Hospital Dr. Rizo Esparza

