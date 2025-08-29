Cuáles son los requisitos para donar sangre en San Juan y dónde serán las colectas de septiembre

El Ministerio de Salud, a través del Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM), recordó cuáles son los requisitos para donar sangre en San Juan e informó las colectas que llevará adelante durante el mes de septiembre. En ese contexto, invitaron a la comunidad a acercarse a los sitios programados con el fin de llevar a cabo la donación.
Cualquier consulta por fuera de estos requisitos comunicarse la 4223571 o asistir al IPHEM en calle Rivadavia 728 (E) Capital.
Las colectas del mes
En cuanto a los operativos especiales para recolectar sangre, el IPHEM recordó que, el objetivo es mantener el stock del banco de sangre de la institución de manera óptima.
Las fechas y departamentos programados son los siguientes:
* Martes 02/09
- Capital. Lugar: Municipalidad de la Capital
Domicilio: Caseros Sur 298, San Juan
Horario: 8:30 – 12:00 horas
* Viernes 05/09
- Albardón. Lugar: Hospital Dr. José Giordano
Domicilio: DF Sarmiento s/n, Albardón, San Juan
Horario: 8:00 – 12:00 horas
* Viernes 12/09
- Pocito. Lugar: Hospital Dr. Federico Cantoni de Pocito
Domicilio: Av. Intendente Joaquín Uñac entre 10 y 11, Villa Aberastain, San Juan
Horario: 8:00 – 12:00 horas
* Lunes 15/09
- Valle Fértil. Lugar: Salón de UDAP
- Domicilio: Rivadavia, entre Tucumán y Gral. Acha
- Horario: 9:00 – 12:00 horas
- Colabora: Hospital Dr. Alejandro Albarracín
* Miércoles 17/09
- Caucete. Lugar: Desarrollo Infantil del Hospital César Aguilar
- Domicilio: Diagonal Sarmiento 42
- Horario: 8:00 – 12:00 horas
* Jueves 25/09
- Jáchal. Lugar: A definir
- Domicilio: RN 150, Jáchal
- Horario: 8:30 – 12:00 horas
* Viernes 26/09
- Angaco. Lugar: Centro de Jubilados de Angaco
Domicilio: Calle San Martín, entre Nacional y Rawson, Angaco
Horario: 8:00 – 12:00 horas
Colabora: Hospital Dr. Rizo Esparza