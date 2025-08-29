viernes 29 de agosto 2025

Propuesta

La UNSJ apunta a que los alumnos terminen sus carreras con un taller especial

Está destinado a estudiantes de la UNSJ que adeuden hasta cuatro materias y no tengan actividad académica durante 2025.

Por Ana Paula Gremoliche
WhatsApp Image 2025-08-29 at 9.09.06 AM

La Dirección de Psicología y Psicopedagogía de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) anunció la realización del Taller de Terminalidad Universitaria “Reconstrucción del Proyecto Académico. Quiero ser profesional”, destinado a estudiantes que adeudan hasta cuatro materias y que no hayan registrado actividad académica durante 2025.

La propuesta busca acompañar a quienes se encuentran en la etapa final de sus estudios, brindándoles herramientas para retomar el trayecto académico y alcanzar la graduación.

El taller tendrá una duración de tres encuentros más uno opcional y se dictará de manera presencial en la sede de la Dirección de Psicología y Psicopedagogía, ubicada en Avenida Libertador 1109 Oeste, Capital.

Fechas disponibles

  • Martes 2, 9 y 16 de septiembre a las 8:30.

  • Viernes 5, 12 y 19 de septiembre a las 16:00.

  • Lunes 3, 10 y 17 de noviembre a las 16:30.

La inscripción se realiza de manera digital a través de un código QR, seleccionando la fecha de cursado. El sistema se bloquea automáticamente una vez completado el cupo disponible.

Dejá tu comentario

