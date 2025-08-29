viernes 29 de agosto 2025

Gran susto

Impactante: vecinos salvaron a un perro con un hierro clavado

Gracias a la colaboración de vecinos y la intervención del veterinario Carlos Bustos, recibió atención profesional inmediata.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un perro callejero de aproximadamente nueve años fue protagonista de un rescate en la capital de San Juan luego de caer en una acequia con un hierro clavado en su cuerpo. El veterinario Carlos Bustos, quien atendió al animal, destacó la importancia de actuar con precaución.

Con la ayuda de los vecinos, el perro pudo ser contenido y trasladado para recibir atención profesional. Bustos advirtió que extraer por cuenta propia un objeto punzante puede ser peligroso, ya que podría causar una hemorragia severa.

El especialista explicó que lo primero es controlar al animal utilizando una correa u otro elemento que impida que se escape, ya que el miedo y el dolor pueden provocar reacciones bruscas. “Aunque en este caso el perro no era agresivo, siempre conviene tomar precauciones”, señaló.

Bustos subrayó también la importancia de recurrir a un profesional. Contar con detalles precisos sobre el estado del animal, si tiene golpes, fracturas, objetos incrustados o si fue atropellado, permite a los veterinarios determinar la urgencia y el tipo de atención necesaria.

(Fuente: Canal 13)

