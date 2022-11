¿Qué pasó con el "dólar agro" para los productores sanjuaninos afectados por las heladas?

Desde la Cámara de Comercio Exterior de San Juan su presidente, Antonio Giménez, señaló que hasta el momento no han tenido ninguna novedad sobre la implementación del dólar diferencial, aunque esperaban que sucediera al poco tiempo de realizados los anuncios. En los micrófonos de Estación Claridad afirmó que “el atraso cambiario tiene arrinconadas a las empresas de las economías regionales que no tienen la posibilidad de que las convoquen como a cierta parte de la Pampa Húmeda. No es por hacerse el débil desde el interior, sino describiendo una minoridad, porque la decisión del dólar soja tiene que ver con necesidades puntuales urgentes de caja que tiene el gobierno nacional y no como una política económica que no genere desigualdades y permita una recuperación de las economías regionales. Las medidas son para un solo sector”.