Productores golpeados, cultivos perdidos y la esperanza que el granizo no sea letal

Desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria de la Provincia informaron que las heladas tardías del 1 de noviembre afectaron más de 7.300 hectáreas en toda la provincia , siendo Sarmiento uno de los departamentos más complicados con 3.180 . Los productores de la zona no salen aun del asombro y a poco más de dos semanas del episodio, algunos prefieren no volver a las fincas, ya que las pérdidas son tan grandes que no saben cómo hacer para sortear la situación y salir adelante.

WhatsApp Image 2022-11-17 at 14.40.17 (1).jpeg

Las hojas amarillas, quemadas por la helada, se mezclan entre aquellas ramas verdes que quieren seguir con el camino del crecimiento, pero todo es en vano. Fabián comenta que, durante todos sus años dedicados al cultivo de vid, jamás había visto que una helada dañe racimos en brote enteros. “La verdad que nadie se lo esperaba”.

WhatsApp Image 2022-11-17 at 14.40.18 (1).jpeg

Uno de los que no se lo esperaba es Juan, que desde hace 15 días no visitaba sus cultivos, hasta hoy. “Con todo lo que he perdido ni quiero ir a la finca”, dijo antes de pisar nuevamente la primera línea de parras totalmente pérdidas. Cuatro cultivos hay en seis hectáreas, entre las que tenía malbec y cereza. El porcentaje de pérdida material es del 100% según el relevamiento realizado por las autoridades de gobierno, el porcentaje de pérdida emocional no lo puede medir, ni siquiera explicar con palabras. “Voy a tener que vender el auto que tanto me costó tener”, dice, señalando el vehículo.

WhatsApp Image 2022-11-17 at 14.40.20 (1).jpeg

Lamentablemente no es el único productor que tiene que meter mano a sus bienes para poder salir de las deudas. A los estragos de la sequía se suma ahora el daño por heladas, dos factores propios de la naturaleza contra los que nada pueden hacer, más que agachar la cabeza y tratar de seguir adelante. Pero lo peor aún falta por venir. “Esto no es nada. Faltan todavía las tormentas con granizo y todo eso nos afecta”, señala Fabián, remarcando que aun así va a ser todo lo posible para poder recuperar sus parrales y sacar algo de ganancia.

WhatsApp Image 2022-11-17 at 14.40.18 (2).jpeg

Así como Fabián y Juan, muchos son los trabajadores de la tierra que no saben para donde salir ante el daño que quedó tras las heladas de principio de noviembre. Si bien desde el Gobierno nacional como el provincial se han anunciado una serie de ayudas que aún no entran en vigencia, para los productores no es suficiente, pero no porque no alcance, sino porque están acostumbrados a hacer todo con sus propias manos, sin ayuda de nadie.

WhatsApp Image 2022-11-17 at 14.40.17.jpeg

Sangre, sudor y lagrima, como quien dice. Eso es lo que se puede ver en los rostros tantos de Fabián y de Juan, que con amargura y esa bronca hecha un nudo en la garganta miran sus fincas, con la esperanza que la madre naturaleza les dé una tregua y puedan recomponerse, porque las temporadas que se viene serán duras de afrontar.