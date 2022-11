Subsidios, créditos a tasa 0 y dólar diferencial: las ayudas de Nación por las heladas tardías en San Juan

En un breve comunicado, que no superó los 20 minutos, Massa detalló una por una las medidas. La ejecución de cada una de ellas dependerá de las provincias, pero el objetivo es ponerlas en marcha en el corto plazo.

“Estamos de alguna manera tratando de traer un poco de certeza ante la incertidumbre que generó la helada tardía que, de alguna manera tiene que ver con lo que está pasando a nivel global. Tratamos de llevar respuesta a los sectores de la fruta y de la producción en general que son víctimas del furente impacto que genera el cambio climático”, comentó el funcionario nacional previo de brindar un detalle sobre las ayudas que llegarán para los productores de Mendoza, San Juan, Río Negro, Neuquén y Catamarca, entre otras provincias cordilleranas afectadas.

Las medidas anunciadas para los productores:

*Ayuda económica: Se hará una transferencia a cada una de las provincias afectadas de aportes no reintegrables por 1.500 millones de pesos para una respuesta inmediata.

*Líneas de créditos: Teniendo en cuenta la situación, pondrán en marcha dos líneas de créditos. Una de ellas será a 18 meses, con tasa de interés del 0% a través de Banco Nación y del BICE (Banco Argentino para el Desarrollo). La segunda línea es por mayor tiempo y un monto más amplio. Se trata de una opción a 50 meses, con una tasa fija de interés del 48%, pero se comienza a pagar al mes 19. “Se dan 18 meses de gracia, cuando se haya terminado el proceso de producción”, señaló Massa. Esta opción les permite a los productores recuperar un margen de ganancia antes de comenzar a pagar el crédito.

*Programa de fomento de las exportaciones: Sobre este anuncio, Massa comentó “desde el 20 de noviembre al 30 de diciembre habrá dos condiciones. La primera tiene que ver con un acuerdo entre los exportadores y los productores, para que los incentivos que el Estado Nacional va a poner no queden solo como rentabilidad de los exportadores, sino que también lleguen al productor que está afectado. En segundo lugar, aspiramos a que todos los integrantes de las cadenas de valor de las economías regionales participen del Programa Precios Justos, para garantizar abastecimiento y mercado interno, y para que de alguna manera el esfuerzo del Estado llegue no solo al productor beneficiados de la medida sino a la mesa de todos los argentinos”. Un detalle no menor del anuncio en este ítem es que, durante el plazo de tiempo mencionado, las economías regionales que formen parte del programa de precios o del programa de protección a productores accederán a un tipo de cambio diferencial para “promover las exportaciones y compensar las pérdidas de las economías regionales”.

*REPRO a productores: Quienes se han visto afectados por las heladas tardías podrán acceder al REPRO (Programa de Recuperación y Sostenimiento Productivo), donde se asignará una suma de dinero que se pagará a los trabadores a cuenta de las remuneraciones. Al respecto Massa detalló “esto es para que ningún trabajador en este proceso tenga que estar frente a la incertidumbre de encontrarse sin trabajo”.

Además de las medidas que fueron aplaudidas por los presentes, el ministro de Economía se dirigió al gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, y a los funcionarios de las provincias que se encontraban presentes para que, en cada jurisdicción, se tome la decisión de ayudar a los productores con una reducción de la tarifa de la energía eléctrica. “Quiero pedir que se acompañen las decisiones del Gobierno Nacional con una reducción del 40 o 50% de la tarifa de la electricidad de los productores en los próximos 18 meses, incluyéndose a los programas provinciales de tarifa social”, remarcó el funcionario nacional ante los presentes.

Ahora cada provincia beneficiaria comunicará a los productores afectados cómo acceder a las ayudas comunicadas desde Nación, como también la implementación de acciones adicionales.