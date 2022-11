Qué se sabe del "dólar agro" y cuál es la reacción de los productores sanjuaninos

Entre una serie de medidas anunciadas por Sergio Massa para los productores que se vieron afectados por las heladas de la semana pasada, apareció una que era muy solicitada por el sector, pero cuando se conocieron algunos detalles no cayó tan bien. Se trata del dólar diferencia, también conocido como el “dólar uva” o “dólar agro”. 24 horas después del anuncio, poco y nada se sabe de la medida.

Lo que se conoce hasta el momento es que acceder al dólar diferencial no será gratis. Quienes lo hagan deberán acceder primero al programa Precios Justos, donde Nación busca ajustar el valor sobre 1.500 productos. Además, será solo por 40 días, del 20 de noviembre al 30 de diciembre.

Este último ítem no cayó muy entre los productores locales, que consultados por este medio reconocieron lo positivo de las ayudas y herramientas nacionales para el sector, pero todos remarcaron que un dólar diferencial por tan poco tiempo no tendrá un impacto verdaderamente positivo en el sector.

Uno de los que se expresó así fue Juan José Ramos, de la Asociación de Viñateros Independientes, quien recordó que el planteo sobre un dólar diferencial para el sector es algo que vienen manifestando desde hace un tiempo desde la Confederación Federal Pyme, de la cual forma parte. “Necesitamos un mínimo de un año, con la esperanza de que este año se normalice la situación cambiaria”, señaló.

Quien opinó en el mismo sentido fue Osvaldo Recio, de la Sociedad de Chacareros Temporarios. Para el productor todo lo que sea para beneficiar al sector y dar una mano es bienvenido, pero sostuvo que el tema del dólar hay que analizarlo bien. “Cada uno debe ver si les resulta rentable o no”. Desde la Cámara de Comercio Exterior también esperan conocer la letra chica de la medida para analizarla. Su presidente, Antonio Giménez, dijo a Radio Colón que esta medida deja en claro el atraso que hay con relación al tipo de cambio. “Sin duda pone blanco sobre negro algo que a todas luces se entiende: exportar con un dólar tan retrasado no es beneficioso porque tiene sus costos. Si estas medidas demoran su implementación y llegan tarde probablemente ya no restaure lo que intentan hacer”, señaló.

La crítica más dura vino desde el sector de la Federación de Viñateros. Su presidente, Eduardo Garcés, apuntó que lo ideal de un dólar diferencial es que se implemente en un año, o mínimo seis meses. “Con 40 días no alcanza”, señaló. Y agregó “me parece que todo lo que viene como ayuda me parece bien, pero hay que analizarlo fríamente, no es una gran solución”.

Mientras los sectores productivos esperan con ansias el detalle de las medidas, sobre todo del dólar diferencial, se estima que esta semana se conozcan mayores detalles, cuando el equipo de Sergio Massa se reúna con los titulares de Producción de las provincias beneficiarias.