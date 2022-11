Cómo se implementará la ayuda nacional para productores sanjuaninos

Sobre las primeras reuniones, Lucero comentó en los micrófonos de Estación Claridad que esta semana se encontrarán con el equipo de Sergio Massa, donde entre otras cosas se pedirá precisiones sobre un tema que generó alivio, por un lado, pero críticas por el otro, como es el denominado popularmente “dólar uva”. Al respecto señaló “no se sabe de cuánto será el dólar diferencial, eso lo define la Secretaría de Industria de la Nación. No dejaron un número claro, si podríamos especular que puede ser similar a lo que paso con el dólar soja, pero no lo dejaron en claro y será parte de las reuniones que tendremos con los equipos de Massa”.

Aun se desconoce cuál será el valor del "Dólar Agro", que entra en vigencia el 20 de noviembre

Sobre el mismo tema señaló que el plazo no es suficiente y entiende que no todas las economías regionales se verán beneficiadas, debido a los periodos de producción. “Hay que pensar en todas las economías regionales, las que se comercializan en fresco y por el calendario productivo no se verán beneficiadas, pero si miramos todas las economías regionales, pensando en el tabaco, la yerba mate, en limones, aceite de oliva, vino, creo que es un paliativo a la situación macroeconómica. No es una medida suficiente, pero creo que hay un abanico donde parte de las economías regionales podrán verse beneficiadas. Seguramente después de esto se trabajará sobre alguna medida al menos parcial”, puntualizó.

image.png

Los encuentros también se llevarán a cabo con los representantes de los productores de San Juan. Esto es porque cada provincia beneficiaria podrá determinar la modalidad de implementación de las herramientas anunciadas por Massa. “Ayer se habló de la posibilidad que los 1.500 millones de pesos sean utilizados por la provincia por un esquema que entienda la realidad productiva”, señaló. Es por este motivo que se buscará crear un esquema con distintas propuestas que no solo incluyan las líneas de créditos nacionales, sino también herramientas y ayudas del orden provincial y municipal.

Dentro de ese análisis se estudiará el pedido de Sergio Massa a las provincias de subsidiar la tarifa eléctrica de los productores en el orden del 50 al 60% durante 18 meses. Al respecto Lucero no lo rechazo del todo, pero tampoco confirmó que sea una opción que se implemente en la provincia. “Esta semana analizaremos las propuestas y será un esquema de herramientas que tenga que ver con beneficios a nivel nacional, pensemos en cargas sociales y en aportes por parte de la provincia que se puedan sumar”, finalizó.

image.png

Un pedido particular en beneficio de las industrias locales

Ariel Lucero señaló que, antes de los anuncios tuvo un breve encuentro con Sergio Massa en Mendoza, donde aprovechó la oportunidad para ponerlo en conocimiento de la situación que están atravesando diversas industrias en San Juan que, debido a las restricciones en las importaciones, están peligrando los ritmos de producción.

Sobre ello incluso días atrás Gustavo Fernández, de la Unión Industrial de San Juan había señalado en declaraciones radiales que una fábrica podría parar a la brevedad si no se solucionaba una traba que estaban teniendo sobre un insumo. Esto sin precisar de qué empresa se trataba.

En torno a lo comentado por Lucero, fue el mismo Massa quien le pidió un informe detallado sobre la situación de la industria en la provincia, para estudiar la posibilidad de una solución al problema que están teniendo por las importaciones.