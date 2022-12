Paro de los trabajadores de la sanidad de San Juan en clínicas y sanatorios

La mañana de hoy era clave para el sector de la sanidad, debido a las audiencias programadas en la Subsecretaría de Trabajo entre los integrantes de ATSA San Juan (Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina) y autoridades de clínicas y sanatorios privados de la provincia , por un lado; y por el otro con los representantes de la Clínica Santa Clara . Pese a las negociaciones no se llegó a un acuerdo, por lo que se pondrán en marcha paro por tiempo indeterminado.

“No hubo acuerdo y se decretó paro de actividades durante dos horas por turno desde el jueves 22 de diciembre en todas las instituciones sanatoriales privadas de San Juan” , señaló a Tiempo de San Juan el asesor letrado de ATSA, Adrián Verni . La medida de fuerza será durante todos los días hasta que se llegue a una solución al reclamo salarial que están realizando desde el gremio, luego que desde las patronales comunicaran que no se iban a pagar los salarios con los aumentos acordados en paritaria.

El paro será durante dos horas por turno desde el 22 de diciembre

La medida de fuerza alcanza a la Clínica Santa Clara, Sanatorio Argentino, Hospital Privado, Cimyn, CIMAC, CEAC (Centro de Estudios de Alta Complejidad), Clínica España, Kronos, Clínica Los Aromos, CCI (Centro de Cuidados Intensivos), Sanatorio Mayo, Sanatorio San Juan, instituto de Traumatología, Instituto Médico, Clínica de la Ciudad, Clínica El Mercedario y El Castaño.

image.png

El conflicto entre ATSA y el sector privado de la salud se divide en dos partes: por un lado, con la Clínica Santa Clara y por el otro con el resto de las instituciones de salud.

El problema con Santa Clara surgió a principio de mes, cuando desde la dirección de la clínica informaron a los trabajadores que los sueldos de octubre, noviembre, diciembre y no se iban a abonar con el aumento establecido en paritarias, del 7% para cada mes. Al conocer eso desde el gremio solicitaron una reunión con urgencia que se realizó el pasado 6 de diciembre. En la misma las autoridades sanatoriales propusieron pagar el aumento salarial en dos veces durante enero y febrero.

La propuesta no fue aceptada por el gremio, solicitando una compensación por la pérdida que representaría no cobrar el sueldo por aumento. La propuesta no llegó y en la audiencia de hoy se rechazó la oferta del sector privado, activando el estado de alerta y movilización del gremio.

image.png

Con el resto de las instituciones que nuclean la actividad privada de la salud se realizó una audiencia el 13 de diciembre, donde la parte empleadora propuso el pago del aguinaldo en tres cuotas y posponer el aumento de noviembre para los primeros meses del 2023. En la misma reunión se rechazó el ofrecimiento, pasando a un cuarto intermedio para hoy.

Ambos ofrecimientos no llegaron a buen puerto en la jornada de hoy y fueron rechazadas por el gremio al considerar que los empleadores no están respetando lo que se acordó en paritarias en septiembre a nivel nacional, afectando de manera directa el salario de los trabajadores de la sanidad del sector privado. Es por esto que se decretó el paro en el sector, hasta llegar a una solución.