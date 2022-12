ATSA en estado de alerta por falta de pago en la clínica que atiende a los jubilados sanjuaninos

Otra vez ATSA y la Clínica Santa Clara están en pie de guerra por un nuevo conflicto. Luego del paro que hicieron los trabajadores en octubre en la clínica, esta vez se encuentran en estado de alerta y movilización. Esta situación se da luego que les informarán a los delegados del gremio que no se abonarán los sueldos con los aumentos acordados en paritarias.

Verni comentó que en los 35 años que llega en el sindicato jamás ha tenido que ser testigo de un hecho en donde desde la empresa se llame a un delegado para informar esta situación, y no emitir una comunicación formal o utilizar los mecanismos establecidos en la legislación para solucionar este tipo de inconvenientes. “Ellos durante la negociación tendrán que haber manifestado que no podrían hacer frente al aumento, no un mes después”, remarcó el gremialista.

Si todo marcha en torno a lo estipulado, se darían las condiciones para que mañana mismo se realice la audiencia en la Subsecretaría, según informaron a este medio de forma extraoficial.

Mientras desde el gremio señalaron que cuando suceda la audiencia, decretarán estado de alerta y movilización del sindicato. “Si no se soluciona tomaremos medidas de acción directa, con corte de servicio, como hemos vecino haciendo, que es de dos horas sin atención durante las horas pico”.

Cabe aclarar que en San Juan esta situación solo se ha dado con la Clínica Santa Clara. Con el resto de los sanatorios, clínicas y hospitales de las provincias se mantuvo un encuentro en la Subsecretaría de Trabajo donde se estableció el pago del incremento, que corresponde al 7% para octubre, el mismo porcentaje para noviembre, diciembre y enero.