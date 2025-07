Siguen las perlitas de la nieve en San Juan: los videos de la caída en el puente del Centro Cívico y la alegría del cubano

El primer video fue compartido en TikTok por la usuaria Lourdes Sánchez , quien mostró el momento exacto en que una mujer resbaló en la pasarela peatonal del Centro Cívico, uno de los puntos más concurridos de la ciudad. Aunque la protagonista de la caída no sufrió heridas de gravedad, las imágenes no tardaron en viralizarse y ya superan los 8 mil me gusta , despertando risas y comentarios entre los usuarios.

Por otro lado, el video que más simpatía generó fue el de un joven cubano que, entre la sorpresa y el humor, compartió su experiencia bajo la nieve sanjuanina. El clip, publicado en la cuenta de TikTok @maxi31342, muestra al hombre acompañado de amigos locales, maravillado por el inusual fenómeno climático.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1940082801933537416&partner=&hide_thread=false Video: TikTok maxi31342 pic.twitter.com/qq3bcLzc6V — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) July 1, 2025

"Allí está grabando, ¿eh? Esto es San Juan, ¿qué tal? ¡Mira la nieve que está cayendo, eh! Mira la nieve ya cayendo sobre mi cabellera, ¡eh!", se lo escucha decir, mientras la cámara lo enfoca en medio de la nevada. Con humor y mucha picardía, agregó: "Me tengo que ir a Cuba, esto no es para los negros, hermano, no, no, no, no ¡ajajajajajajaja! ¡WOW! ¡Saludos para la gente, saludos para la gente, eh! ¡Aguante, San Juan, aguante San Juan, carajo!", cerró entre risas y ovaciones de los presentes.