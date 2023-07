Lo que el viento se llevó... y también rompió: el antecedente del destrozo de la carpa del circo en San Juan

“Estaba adentro. Nosotros estamos todos organizados, cuando pasa alguna cosa así hay que sacar a la gente y es lo que se hizo anoche, se evacuó en dos segundos. Yo demoré porque entregué unas entradas a unos chicos especiales y me desesperé en sacarlos, porque sé que no tienen mucha movilidad y costaba sacarlo de ahí”, dijo el dueño del Circo Fantástico Mundial, Gustavo Yanovoochi, en diálogo con Tiempo de San Juan.

Sobre los daños, había expuesto que fueron muchos: “Perdimos luces, equipos de música y otros elementos. La carpa no sirve más, es mexicana y es complicado arreglarla, no tendrá la misma resistencia y no nos vamos a arriesgar. Pero tenemos otros materiales para armar la estructura de nuevo. Acá trabajan 30 personas”.

Accidentes, carteles caídos y vidrios estallados en Mendoza

En toda la vecina provincia se generaron accidentes de tránsito, cayeron carteles y hasta se voló la carpa de un circo. En redes sociales, comenzaron a circular videos del desastre que generó el fuerte viento caliente.

Entre estos archivos, llamó la atención los daños en el Circo Atlas, ubicado en Godoy Cruz.