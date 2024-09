La guardiana de las melodías de los huarpes

Luz es nacida y criada en 25 de Mayo, en el puesto Cruz de San Pedro. Define la inmensidad de ese lugar como el territorio en donde sus ancestros caminaron, se criaron y mantuvieron a su familia. A pesar de que tuvo que decirle adiós por cuestiones educativas y de laburo, es su tierra. “Es un lugar donde cada vez que vuelvo me siento libre, parte de todo lo que habita, de las almas que habitan ahí. Tiene que ver con nuestra medicina, con la jarilla, con la retama, que lo que nos hace sentir vivos”, relató, permitiendo al interlocutor viajar hacia ese espacio y sentir de alguna manera esa conexión de la que habla. Esa relación cuerpo, alma y mente que está hilada con el tiempo y lo incontrolable de la tierra.

Su infancia en el puesto fue sin luz, sin celulares. Su abuela Petrona es una figura muy poderosa en su vida, vivió hasta los 99 años. Aún puede recordar el candil, esas noches eternas en las que se pasaban horas conversando alrededor del fuego. Cada cosa que Petrona le contó, no se borró de su memoria. La música siempre fue parte de esa especie de fogón. Ser coplera llegó con el tiempo, pero la voz de su abuela fue una invitación a mantener el legado de las melodías huarpes.

La abuela de Luz fue quien la conectó con los saberes de la medicina ancestral. Aprendió que las hierbas que ofrece generosamente la naturaleza no solo embellecen los paisajes y le dan una personalidad, sino que también tienen poderes curativos en el cuerpo. La jarilla, más sanjuanina que San Juan mismo, era usada por Petrona para las cataplasmas que les permitían a sus nietos pequeños aliviar los problemas respiratorios.

Al terminar la primaria, la madre de Luz decidió irse de Cruz de San Pedro para que su hija pudiera estudiar y también porque el trabajo no abundaba. “Cada tanto volvíamos hasta que mi abuela con sus años no podía permanecer allí, pero quedó el puesto. Siempre está la idea de poder volver. Es muy difícil ver lo que ella construyó, -por su abuela-, lo que tanto le costó, levantar su casita, todas las cosas que se han vivido, lo que hemos aprendido, es doloroso dejar ese lugar, tiene mucho significado no queremos que se pierda”, apuntó.

Llegaron a Caucete, en donde Luz vive actualmente. Se mudó junto a su madre, Marina Aguirre. Cerca de la Diagonal, ambas mujeres conviven con los dos hijos de Luz: Samia (lluvia en huarpe) y Tawe (dueño del territorio en huarpe).

Es posible asegurar que el destino de Luz iba a estar inexorablemente relacionado con sus raíces. Y así fue. Hoy es dueña de un emprendimiento que bautizó “El Aromito”. Elabora aceites esenciales, prepara macerados de aceites curativos y no solo con jarilla sino también con otras hierbas. Vende sus productos en ferias y ha llegado a mostrar su legado hasta en ferias internacionales. Dijo que nunca pensó que iba a trascender tanto esa pequeña empresa que fundó recordando también a su abuela, quien no se cansaba de repetir que era necesario compartir los saberes con la gente para que otras personas pudieran sentirse aliviadas cuando estuvieran enfermas.

El otro saber que mantienen las Aguirre es el del tejido. Creció viendo como esquilaban a las ovejas, preparaban la lana, la teñían con tintes naturales, la ovillaban y le daban vida a prendas que iban a servir de abrigo y calor ante la crudeza del invierno sanjuanino. Marina es la experta tejedora, pero Luz sabe un montón y no hay parte del mágico proceso que no sepa a la perfección.

Aunque no tiene una fecha definida, lo cierto es que quiere volver al puesto de su abuela. La idea es desarrollar un proyecto para que los pobladores de la zona puedan mostrar lo que hacen.

Luz eligió hacer la nota en una de las entradas a 25 de Mayo, departamento en donde está ese puesto en donde se formó como ser humano y adquirió los saberes que hoy sellan su identidad. Ante las motos que pasan a todo lo que da, ante los ruidosos caños de escape de los autos la respuesta es la música, las coplas, las que la conectan con lo vivo de la sangre que corre por sus venas originarias.

“Ser coplera tiene que ver con lo más remoto de nuestra ancestralidad, con las mujeres, con las abuelas que sus cantos han permanecido durante milenios y es lo que nos han enseñado y transmitido y nosotros como mujeres transmitimos a nuestros pequeños, a nuestros hijos”, contó mientras preparaba todo.

Es imposible no sentirse parte de ese ritual. No es música porque sí. No son melodías para entretener simplemente. Antes de cantar, saca lentamente distintos elementos que llevó a la entrevista. Desde pájaros de madera, mantas tejidas al telar, hierbas hasta la caja, instrumento tan asociado a lo femenino que se fabrica con el útero de los animales. Ante la inmensidad, Luz canta. Ante los ruidos, Luz canta. Ante el progreso de lo instantáneo, Luz canta. Ante el olvido del pasado común, Luz canta.