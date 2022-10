Juegos Evita: el emotivo festejo sorpresa a una quinceañera sanjuanina

Milena Vargas no se olvidará nunca de su cumple 15 por dos grandes motivo s: lo pasó en Mar del Plata y además recibió un festejo sorpresa por una parte de la delegación de atletas sanjuaninos que están disputando la instancia final de los Juegos Evita .

"La verdad que no me esperaba esta sorpresa, me quedé sin palabras. La estoy pasando muy bien y estoy muy agradecida por todo lo que armaron", expresó Milena ante el periodista de Telesol Diario.

Asimismo, la quinceañera sopló las velitas, se emocionó al ver un video que le mandaron sus familiares y hasta bailó el vals con sus profes y compañeros.