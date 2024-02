'Icónico' o cómo hacer que Frankenstein cante trap

“A la vez, icónico también redondea un poco todo el trabajo que trato de hacer. A mí nadie me financia nada, todo es a pulmón, todo sale de mí, pero siempre trato de dar lo mejor. Para un trabajo de productora, pero es de un artista independiente que busca siempre que se vea lo más profesional posible”, añadió el artista, quien adelantó el disco va a estar disponible en unas semanas más por todas las plataformas digitales y “va a contener siete canciones entre reggaeton y trap. Y también una cumbia que hemos grabado con los chicos de ‘Es la que va’”.

IMG_20231203_193553_940.webp

Siempre trato que mis videos tengan una buena trama o al menos una muy buena locación. Que se note que hay trabajo de producción

En cuanto a la elección de Frankenstein como protagonista de su video, Blake compartió una amplia explicación: “Siempre tuve la idea de montar un video que tuviera que ver con experimentos y después de buscar algunas referencias me terminé quedado con Frankenstein. Fue el que mejor se adaptaba a mi idea y a la letra”.

“Nadie se esperaba que fuera a hacer un video con un monstruo como protagonista. Y de ese se trata, de no siempre plasmar algo simple. Si uno tiene las herramientas puede generar un buen proyecto audiovisual. Por suerte cuento con un gran equipo de trabajo y eso permite tener muy buenas ideas y terminar concretándolas en muy buenos productos. Mi idea es salir de esa idea de que todos los videos de reggaeton o trap tiene que salir una chica moviendo el culo o un cantante famoso que tiene plata”.

IMG-20231213-WA0080.jpg Alexys Blake, junto a la conocida profe fitness Karina Palacio.

En el nuevo trabajo audiovisual Alexys carga con gran parte del protagonismo, pero también tienen sus destacadas participaciones otras personas, tanto frente a cámara como detrás: “En el video participa Karina Palacio, que cumple el rol de científica loca, y Sofía Frías, que cumple el papel de la chica tierna del campo y es quien realmente valora a este monstruo. Es la única que lo hace y le termina entregando una flor”.

“También no puedo dejar de mencionar el trabajo de Milagros Rebollo y Dante Jorquera en la dirección de arte, Gastón Funes en la filmación y los que me dieron una mano en la logística como Enrique López, Gabriel Sosa y los chicos de Carnes V&L”, añadió.

Las uñas

No todo es color de rosa en la vida y el video ‘Icónico’ no fue la excepción. Alexys tuvo un contratiempo que se animó a compartir a modo de anécdota: “Una amiga me dio un pegamento para las uñas postizas que iba a utilizar al caracterizarme de monstruo. Me dijo que me iba a servir y que después me echara agua caliente para que se salgan. La verdad que las uñas se la rebancaron las uñas, pero cuando me las quise sacar en casa me costó muchísimo. Eché agua caliente, después alcohol, perfumes de todo un poco. Al final lo que me terminó funcionando fue un líquido para limpiar los lentes, pero estuve varias horas con ese problemita”.

