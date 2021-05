¿Qué se esconde detrás de 'Gordo Bueno'?, el video sanjuanino que da que hablar en las redes

Alexys Blake ya es un nombre conocido dentro de la música sanjuanina. Durante varios años la rompió en el dúo Alexys y Dogor, y ahora salió nuevamente al ruedo en su versión solista con 'Gordo Bueno', un video que dio que hablar desde el primer minuto.

A sus 30 años, Diego Saavedra -así figura en el DNI- está entusiasmado con este renacer en la música y para el que contó con la participación de amigos y también reconocidas figuras como el cuartetero Roberto Sosa 'El Yeyo', el cumbiero Leo Jorquera y la profe de fitness Karina Palacios.

"La canción habla de lo que soy, del apoyo que le brindo a los artistas. Y de todo lo que he logrado gracias a la gente. El artista nunca se sabe olvidar del público por es el que te lleva arriba", empezó explicando Alexys, quien pretende sacarle más partido a la música en el plano digital en lo que resta del 2021.

Lejos de olvidarse de su pasado, este ex empleado de la municipalidad de Rivadavia evocó los tiempos compartidos con 'Dogor': "Fue una muy linda experiencia la que tuvimos. No está descartado que podamos volver algún día, pero en este momento las expectativas pasan por otro lado”.

El video, que contó con la base instrumental de profesionales guatemaltecos y arreglos de sonidistas de Buenos Aires, cuenta con muchos simbolismos.

"El ‘Yeyo’, Leo y Karina no están solo porque son amigos, sino que tiene un significado cada uno de ellos. Karina Palacios representa la felicidad que se vive con el baile. El ‘Yeyo’ es el símbolo del cuarteto y Leo Jorquera lo es de la cumbia, ambos géneros que yo respeto, admiro y apoyo mucho. Y también hay un anciano caracterizado que representa que mi música es para todas las edades", explicó.

"La música representa todo, no creo que pueda vivir sin la música. Sin ella me siento vacío, me siento triste"