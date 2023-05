Ex combatiente les pidió a los sanjuaninos que vayan al Bicentenario con remeras de Malvinas

El caso de Héctor Naveda , el ex combatiente de Malvinas que fue desalojado del Estado del Bicentenario de San Juan por portar una gorra referida al conflicto bélico , tomó una fuerte repercusión entre veteranos . En esta oportunidad, un dirigente de una federación nacional de héroes de dicha guerra repudió este accionar y pidió a los argentinos que lleven remeras en alusión a las islas a las canchas sedes del Mundial Sub 20.

“No podemos permitir que venga gente de otros países a decirnos que no podemos izar nuestra bandera. Hagamos valer nuestros derechos y vayamos todos con la remeras y banderas de las islas. La soberanía no se negocia”, expresó el dirigente a través de las redes sociales.

El hecho

Se trata del caso del ex combatiente de Malvinas y reconocido técnico de las inferiores de San Martín, Naveda, quien el martes último llegó hasta el Estadio del Bicentenario para disfrutar un partido del Mundial Sub 20, pero no lo dejaron entrar. El hombre había comprado los tickets para disfrutar de los partidos de EEUU vs Fiji y Ecuador vs Eslovaquia junto a su nieto, quien iba por primera vez a la cancha, pero tuvo que retirarse.