Repudio de la Agrupación de Veteranos de Malvinas por el ex combatiente echado del estadio

El ex combatiente de Malvinas, Héctor Naveda, fue echado con su nieto del partido del Mundial Sub 20 en el Estadio del Bicentenario y el hecho fue repudiado por la Agrupación de Veteranos de Guerra "2 de abril", que preside Nicolás Albornó en San Juan.

Tras conocerse el caso de Héctor Naveda, ex combatiente de Malvinas que fue desalojado del Estadio del Bicentenario cuando iba a presenciar un partido del Mundial Sub 20, por portar una gorra referida al conflicto bélico, desde la Agrupación de Veteranos de Guerra "2 de abril" salieron a repudiar enérgicamente este hecho.

Primero, "manifestar un total repudio al impedir autoridades del estadio local de San Juan, el ingreso a un partido del mundial Sub-20 a un Veterano de Guerra de Malvinas (VGM) en el estadio provincial en Pocito, por tener parte de su vestimenta con logo de las Islas Malvinas y haberlo hecho echar del estadio en San Juan por el personal de seguridad, como si fuera un delincuente".

Segundo, consideran que ello da un mensaje apátrida y no es la primera vez que hay este tipo de exteriorizaciones por parte de la AFA, lo que constituye un pésimo ejemplo y un total obrar desmalvinizador, impropio de esta asociación que nos representa.

Tercero, "dejar claro que ningún aspecto soberano nacional puede estar en juego por intereses económicos y/o licitaciones realizadas".

Cuarto, sostienen, "informarle que la AFA deberá rever este tipo de situaciones a fin de evitar planteos judiciales por un comportamiento poco ético y patriótico, en el que la población sanjuanina tomará conocimiento".

Se trata del caso del ex combatiente de Malvinas y reconocido técnico de las inferiores de San Martín, Naveda, quien el martes último llegó hasta el Estadio del Bicentenario para disfrutar un partido del Mundial Sub-20, pero no lo dejaron entrar. El hombre había comprado los tickets para disfrutar de los partidos de EEUU vs Fiji y Ecuador vs Eslovaquia junto a su nieto, quien iba por primera vez a la cancha, pero tuvo que retirarse.