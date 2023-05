Es ex combatiente y no lo dejaron entrar al estadio por su vestimenta de Malvinas

Lo que debía ser la primera vez de un abuelo y su nieto juntos en la cancha, terminó en un mal momento para un ex combatiente de Malvinas y reconocido técnico de las inferiores de San Martín. Se trata de Hérctor Naveda, quien este martes llegó hasta el Estadio del Bicentenario para disfrutar un partido del Mundial Sub-20 junto a su nieto, pero no lo dejaron entrar por un insólito motivo.

Según comentó el propio Naveda en diálogo con Canal 13 San Juan, había comprado los tickets para disfrutar de los partidos de EEUU vs Fiji y Ecuador vs Eslovaquia junto a su nieto, quien iba por primera vez a la cancha. Sin embargo, por una disposición de la FIFA no lo dejaron pasar por vestir una remera y una gorra de las Islas Malvinas.

“Nunca pensé que me fuera a ocurrir lo que me ocurrió hoy en mi provincia. Cuando voy a ingresar al estadio dos sujetos de seguridad de la FIFA me dicen que no puedo, digo: ¿por qué?” a lo que le respondieron “porque está con una gorra de Malvinas”.

“Qué culpa tengo yo de haber sido de ser veterano Malvinas, entonces me hicieron sacar por la policía”, a lo que agregó, “mi enojo y mi vergüenza no fue por mí, fue porque iba con mi nieto primera vez”.

En Mendoza taparon el símbolo de las islas Malvinas en el estadio

El Mundial Sub-20 está en marcha en Argentina y el estadio de Mendoza, el Malvinas Argentinas, es una de las sedes elegidas por FIFA para este certamen, en la que ya se han disputado cuatro partidos. Sin embargo, por estas horas, la noticia pasa por un la decisón de los organizadores -sin el rechazo ni de la gobernación ni tampoco del Ministerio de Deportes- de tapar la simbología referida a las Islas que aparecían en las instalaciones del estadio.

Si bien la Federación internacional del fútbol decidió que los estadios fueran denominados, durante la competencia, por la ciudad que representan y no por sus nombres originales, fue llamativo que en el tablero electrónico aparecieran tapados los símbolos de las Islas Malvinas y de la bandera argentina, y en su lugar se colocaran dos carteles del Mundial.