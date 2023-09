Enamorarse tras una separación

Para desear una nueva relación, previamente ha habido una desvinculación con la pareja anterior, aunque no se haya expresado. Puede haber varios escenarios. En el primero, la relación ya no funciona y se busca fuera lo que no se tiene dentro de la pareja. En el segundo, la relación va bien aparentemente, pero puede haber una ruptura inesperada.

Existen tres razones fundamentales por las que una pareja se separa:

La primera, porque tenemos poca resistencia a la frustración y ante el mínimo conflicto tiramos la toalla.

La segunda porque la institución matrimonial se toma muy a la ligera y es muy fácil separarse.

Y la tercera, porque el matrimonio es bueno para la estabilidad emocional pero no es estimulante para la sexualidad, y una vez se supera la fase pasional aparecen en la cercanía personas que propician los enamoramientos alternativos y las infidelidades.

Aunque la sombra de la estadística sea alargada, los seres humanos seguimos anhelando el amor y volvemos a intentarlo una y otra vez. Debemos partir de la idea que el amor romántico corresponde más a un impulso fisiológico que a una idea racional, es decir, que en realidad nuestro estado mental se ve alterado cuando nos enamoramos y cuando eso ocurre no es el mejor momento para tomar decisiones racionales, pero nosotros aconsejamos que si vamos a tirarnos a la piscina de una nueva relación después de afrontar una ruptura, vayamos paso a paso:

No te precipites.

Trata de averiguar por qué no funcionó la relación anterior.

No caigas en el error de elegir por oposición o por similitud de perfil con la pareja anterior.

No busque en la nueva pareja cosas que debes encontrar en ti mismo.

¿Cómo saber si estás listo?

Puede que no sea obvio saber cuándo estarás preparado para darle otra oportunidad al amor. Es posible que nunca te sientas completamente preparado-a. Que aun estés esperando a tu ex, o generando exceptivas que no se cumplen.

Quizás la culpa te pesa, o el qué dirán. Es posible que nadie te atraiga o que nadie sea como tu ex. Puede pasar que estés tan decepcionado-a del amor que no quieras ver, ni conocer a nadie, por eso es muy importante antes de volverte a dar una oportunidad, saber que quieres en tu vida, no te mientas. Evita ser demasiado exigente castigándote con todo lo que paso.

Date un tiempo prudencial para conocer antes de ilusionarte el tipo de persona con la que quieres estar en una relación, mientras lo haces, ábrete a aventuras y actividades divertidas, permítete realizar alguna locura que siempre has deseado hacer, desde un viaje solo-a, hasta lanzarte en paracaídas si era tu desafío.

¿Cuándo va en serio?

Te vamos a dar cinco señales que indican que una historia de amor puede ir en serio:

Crees que esa persona puede acompañarte en todas las facetas de tu vida, no solo en el plano sexual.

Te ves viviendo con ella a largo plazo. Hay veces que nos relacionamos con parejas de transición, pero sabemos que no es la persona definitiva, sino alguien que nos ayuda a superar una circunstancia.

Quieres presentarla a tu entorno. Además, elaboras continuamente planes para estar con ella.

Necesitas profundizar en el compromiso. El sentimiento es tan fuerte que, incluso viniendo de una ruptura, te proyectas a futuro sin límites.

Sientes que te aporta estabilidad mental y emocional.

Es muy importante responderse sobre estas cuestiones de manera sincera y honesta. Lo importante es no precipitarse y estar dispuesto-a, a explorar la nueva relación sabiendo que, si no funciona, seremos más sabios. Y si lo hace, seremos más felices.

Debemos dejar atrás la tan extendida idea del amor romántico e idealizado como tal ya que provoca muchas frustraciones e impide que tengamos relaciones sanas. Por ello, si queremos empezar una nueva etapa es importante empezar a cultivar el amor consciente.

La idea del amor romántico fomenta la dependencia emocional y la aceptación y normalización de cosas que no son aceptables en una relación sana. En lugar de eso es mejor partir de otro lugar: yo, persona independiente, entera, y tú, persona independiente y entera que nos gustamos, nos atrae lo que vemos y a partir de ahí nos vamos conociendo porque queremos no porque nos necesitamos.

No te necesito, quiero estar contigo pero puedo vivir sin ti. Y cuando una relación ha dejado de ser nutritiva o nutricia para alguno de los dos por las razones que sean, o a medida que nos vamos conociendo no me gusta lo que voy viendo, mejor dejarlo sin traumas ni depresiones.

Una pareja son dos personas diferentes con sus mundos diferentes, y es necesario asumir que no siempre se va a encajar a la perfección, que la vida no va a ser siempre unicornios, arcoíris y corazoncitos en la cabeza en forma de mensajes de textos. Entre el amor romántico de entrega total y absoluta y el amor romántico de corazoncitos y arcoíris perennes existe el punto medio, que es construir un amor sano.

Debemos recordar que el amor no es algo que simplemente está ahí, como lo puede estar una piedra. El amor debe hacerse, como el pan, y rehacerse de nuevo todo el tiempo. Por lo tanto, es importante abandonar la idea de que el amor es algo que con lo que algunas personas se topan y otras no. Amar no es cuestión de suerte, sino que implica trabajo, movimiento y acción. Debemos tener claro siempre que una pareja que no funciono nos puede abrir la puerta del verdadero amor, porque ya sabemos lo que no queremos y no merecemos, y eso el principio para encontrar lo que de verdad queremos.

Escrito por: Carlos Fernández

Coach y psicólogo.

