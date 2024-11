En el ECO se viene un cambio drástico y muy pedido por los usuarios

Con este nuevo sistema, el funcionario planea solucionar dos problemas clave. Por un lado, el funcionario recordó que, “hoy por hoy, la gente que estaciona debe pagar una hora, aún si sólo debe permanecer en el lugar 15 minutos. Entonces, hay un resto de tiempo ahí que es uno de los problemas más comunes que hemos recibido. Con esta nueva aplicación, vamos a poder fraccionar el tiempo en media hora. Lo cual hará el sistema más eficiente”.

El segundo punto es que, la nueva app eliminará la acción de renovar el estacionamiento. “Cuando uno llegue colocará el código y, para decirlo de una manera simple, encenderá el sistema con un botón que va a decir ‘Aquí estoy’. Después, recién cuando el conductor salga del estacionamiento tendrá que poner la opción de finalizar y terminará el conteo. Esto permitirá poner fin al problema de los olvidos en torno a la renovación del sistema cada un tiempo determinado”, explicó Sassul.

Si bien ya se están realizando pruebas de control de la nueva app, que deberá descargarse del mismo modo que la que funciona actualmente, aún no hay fecha concreta para la puesta en marcha del nuevo ECO. Más allá de eso, las autoridades estiman que será en los primeros días enero. La fecha, en medio de las vacaciones, también será conveniente al momento de ayudar a la gente a aprender a utilizarlo. Al respecto, Sassul indicó que, “vamos a hacer mucho hincapié en la comunicación por parte de la Dirección de Prensa del municipio para que la gente sepa que tiene que descargar la nueva aplicación y comenzar usarla. Sumado a eso, si bien esta app es mucho más sencilla de utilizar, se trabajará para explicarle al usuario cómo funciona el sistema”.

¿Y las tarifas?

Actualmente, la tarifa por la hora de estacionamiento en la zona más cara vale $171 y las autoridades aún no saben si el valor se modificará. “Es una cuestión que se está evaluando. Cuando asumimos, el precio venía sin variaciones desde octubre de 2022. Como consecuencia, se decidió implementar un aumento del 40 por ciento en febrero pasado y, a partir de ahí, la tarifa no volvió a modificarse. Hoy una playa de estacionamiento cuesta, en promedio, $1.500. O sea, seguimos muy desfasados. Nosotros lo hemos planteado. Pero hasta ahora la decisión política de la gestión de la intendenta Susana Laciar ha sido no aumentar, teniendo cuenta que este año ha sido muy complicado para la gente a nivel económico. No sabemos cuándo habrá un cambio”, indicó el funcionario.

Y agregó, “más allá del acierto de la decisión, la diferencia entre el valor del ECO y las playas de estacionamiento perjudica la rotación de autos. Porque si la gente consigue estacionamiento y está a ese precio, decide dejarlo allí todo el tiempo que necesite y esto complica el orden en el microcentro y nuestra función, justamente, es generar un orden. Es un planteo que nos han hecho muchos vecinos que viven en la ciudad y que estamos analizando bien, al igual de la posibilidad de ampliar las zonas de funcionamiento del sistema”.

Más allá de la sustitución de la app, se mantendrá la utilización de los números de box, debido a un proyecto que se planea a futuro. La idea de las autoridades es que, más adelante, la aplicación permita también ver qué box está disponible y cuáles están ocupados. Para eso, la codificación a través de la numeración será fundamental.

Por otra parte, indicó que, “el ECO contribuye muchísimo a favorecer ese orden. Pero, siempre es necesario mejorar, por eso estamos abocados por completo al funcionamiento de la nueva app. creemos que estos cambios que vamos a hacer serán muy beneficiosos”.

La renovación del equipamiento

En medio de la implementación de estas modificaciones, la Municipalidad decidió también renovar todo el sistema de tecnología con el que cuentan los operarios del ECO. “Cuando iniciamos la gestión advertimos que los teléfonos que usan los operarios son del año 2015. O sea, están prácticamente obsoletos. Y serán muy necesarios con la nueva aplicación”, detalló el director del sistema.

En ese contexto detalló que, “la app permitirá hacer un monitoreo en tiempo real de en qué lugar están los asistentes, dónde están los inspectores. Y este tipo de control interno sirve mucho para el buen funcionamiento del sistema y para el desarrollo del trabajo de los fiscalizadores. Entonces, necesitamos equipamiento acorde”.

Cabe recordar que, el sistema ECO incluye también el servicio de Monitores Urbanos, que se encargan del control de circulación de personas y de las escuelas. A ellos suma los asistentes, inspectores de la renovación y movilidad urbana, que son los inspectores de redes de transporte. Teniendo en cuenta todo el personal, se trata de aproximadamente 320 operarios trabajando. “Creemos que, por el momento, la cantidad de personal es la adecuada. Por supuesto que el recurso humano es fundamental para que esto funcione, por más que avancemos en las aplicaciones, la formación constante de los asistentes, los monitores y los inspectores es muy necesaria”, destacó Sassul.

Nueva metodología para los turistas

El combo de cambios incluye también una mejora con respecto a la entrega de abonos para los turistas que llegan a la ciudad de San Juan desde otras provincias o países. Y es que, se busca que ellos no tengan que descargar la aplicación para utilizarla sólo unos días.

Actualmente se les entrega una oblea en los hoteles que les permite estacionar de modo gratuito por dos días. Lo que se viene es la incorporación de un nuevo abono en los puntos de venta de ECO que serán entregados a quienes comprueben que son turistas y les permitirá estacionar por 3 días.