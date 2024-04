El Secretario de Seguridad de San Juan opinó sobre la baja de la imputabilidad a los 14 años

“Mi postura no debe influir sobre nadie”, le dijo Sánchez a este diario. Consideró que la baja de la inimputabilidad es una evolución en el derecho y que la ley 22.278, que data de 1980, debe modificarse.

Manifestó que hubo hechos muy graves en el país y no se puede tapar la realidad. “La gente opina sobre este tema, es un debate amplio, pero hay que evaluar su modificación en el Congreso nacional”, dijo.

“No tengo una opinión sobre la edad, si hay que bajarla a 13, 14 o 15 años, pero nos merecemos este debate”, expresó.

Además, el funcionario expuso que los jueces deben comprender la criminalidad del acto. “Hubo hechos muy graves en el país y no se puede tapar la realidad”, dijo Sánchez.

Bullrich quiere bajar la edad de imputabilidad a 12 años

La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, aseguró este viernes que evalúa incorporar en su proyecto de bajar la edad de imputabilidad la franja etaria a partir de los 12 años y destacó que con su propuesta se lograría "que si un adolescente comete un delito menor no siga su carrera delictual".

Acerca de a cuánto debería bajar la edad de imputabilidad, Bullrich respondió: "Eso es algo que seguimos debatiendo. Un adolescente que mata no puede volver a su casa como si nada. No es lo mismo que tener una pelea callejera. Lo que estamos estudiando es tener la imputabilidad para delitos muy duros para una franja que puede ser de 14 a 16 años, de 12 a 16 años, o de 12 a 16 años con algunos delitos en los que la edad de imputabilidad no dependa de la edad sino del tipo de delito".