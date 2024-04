Bullrich quiere bajar la edad de imputabilidad a 12 años

La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, aseguró este viernes que evalúa incorporar en su proyecto de bajar la edad de imputabilidad la franja etaria a partir de los 12 años y destacó que con su propuesta se lograría "que si un adolescente comete un delito menor no siga su carrera delictual".

Acerca de a cuánto debería bajar la edad de imputabilidad, Bullrich respondió: "Eso es algo que seguimos debatiendo. Un adolescente que mata no puede volver a su casa como si nada. No es lo mismo que tener una pelea callejera. Lo que estamos estudiando es tener la imputabilidad para delitos muy duros para una franja que puede ser de 14 a 16 años, de 12 a 16 años, o de 12 a 16 años con algunos delitos en los que la edad de imputabilidad no dependa de la edad sino del tipo de delito".