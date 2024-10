El nuevo lenguaje del amor y sus emociones

A todos nos han hecho ghosting; simplemente, antes no sabíamos que se llamaba así. Sucede lo mismo con el gas lighting, el bread crumbing, el love bombing o el bird boxing. No es que antes de que se existieran las aplicaciones de citas no se dieran, es que no había una palabra concreta para designar estas actitudes en exclusiva.

En este cambio de época, surge una pregunta: ¿ha ayudado este “nuevo diccionario” o manera de expresar las emociones a identificar comportamientos tóxicos o ha exacerbado la visión que tenemos de los mismos? ¿Necesitamos un nuevo diccionario para entender la toxicidad?

Muchos afirman que sí, ya que está claro que estamos en una época de grandes cambios y una de las cosas que han cambiado y que todos notamos es la manera de establecer las relaciones sentimentales, hoy tenemos distintas formas de comunicarnos y de interpretar las señales de la seducción.

Las nuevas dinámicas sociales, apoyadas por la era digital, rompen con ciertas instancias tradicionales como “cortar una relación”. Hoy en día se han vuelto sistemáticamente más despersonalizadas las rupturas, con el consecuente impacto emocional de estas prácticas, ya que con no responder los mensajes se da por hecho, sin ningún tipo de explicación, que todo acabo.

En el consultorio podemos observar desde hace un tiempo a esta parte que las nuevas generaciones se están acostumbrando a comunicarse por chat, y no obtener respuesta, y esta actitud esta acarreando serias consecuencias emocionales, ya que predispone a la gente a acostumbrarse a la idea de que puede ser ignorada, y por tanto de que puede tratar así también a los demás, naturalizándose un estándar de comunicación y relacionamiento de gran pobreza expresiva que tiende a un descenso generalizado de la empatía.

Este accionar está provocando aislamiento y una conducta peligrosa , porque cuando nos tratan como si pudiéramos ser ignorados, empezamos a pensar que eso está bien y nos tratamos a nosotros mismos como personas que no han de tener sentimientos aumentándose los miedos, la agresividad y las conductas inadaptadas.

Definir estos conceptos, y conocer su significado te va ayudar a entender el dolor que puedes estar sufriendo, o el daño que puedes estar causando a otras personas.

Diccionario de nuevos términos en las relaciones.

Lovebombing

Su significado es su traducción literal “bomba de amor”. Y es que se trata de una práctica en el que la persona da una sobredosis de amor, regalos, atención y palabras cursis que hacen al otro pensar que ha encontrado a su media naranja.

De acuerdo con especialistas, una de las razones por las que el love bombing suele funcionar es en gran medida debido a las ideas dañinas que han surgido del “amor romántico” el cuál puede hacer pensar a las personas, sobre todo a las mujeres, que sí es posible encontrar a alguien que pueda darte tanto amor en tan poco tiempo, pues es así como suele ocurrir en las películas.

Stalking-Stalkear

El stalker es el fisgón de siempre, aquel que ha roto con su pareja, pero tiene que seguir viendo sus publicaciones e interacciones en redes sociales para seguir informado de lo que hace, siempre bajo la consigna de que no sepan a quien observa.

Birdboxing

Es la palabra moderna para describir esa relación a la que te entregas ignorando los defectos de la otra persona o tus propios instintos. Su nombre viene de la película A ciegas (en inglés Bird Box) de Sandra Bullock y se corresponde con el refrán: no hay peor ciego que el que no quiere ver.

Benching

El benching es una práctica donde una persona mantiene a otra 'en espera', sin comprometerse a nada serio, mientras busca otras opciones o simplemente evita sentirse sola. Proviene de bench (banquillo, en inglés), sugiriendo que el individuo en cuestión es tratado como un suplente. La persona que hace benching suele mantener el contacto de manera esporádica y superficial, mostrando interés ocasional para no perder por completo el interés de la otra parte.

Algunas señales de esta práctica incluyen el hecho de que nunca se concrete un encuentro a pesar del interés aparente, cambios repentinos en el comportamiento (como distanciamiento sin motivo claro) o falta de disponibilidad para quedar. Además, es común que la relación esté en un nivel superficial y que la persona mantenga secreta la existencia de esta "relación" con su círculo social.

Catch and reléase

Se trata básicamente de la misma táctica que se utiliza en la pesca recreativa, en la que el pez capturado se devuelve al agua. El objetivo es perseguir al objetivo, pero no mantener una relación: perseguir, conquistar y, después, adiós.

Bounceback

Ese ese período posterior a una ruptura en el que te sientes preparado para conocer a otra persona y poner a prueba el refrán de que un clavo saca otro clavo. Aunque tradicionalmente ese tipo de relaciones rebote se consideraba perjudicial, no faltan las opiniones que defienden que es necesario como parte del proceso de recuperación.

Instagrandstanding

O el arte de hacerse notar a través de Instagram para llamar la atención de tu ex o de la persona que te gusta. En ese caso también se denomina Gatsbying por el personaje de la novela El gran Gatsby, que trataba a toda costa de impresionar a Daisy Buchanan.

Banksying

En 2018 la obra Niña con globo se destruyó en una trituradora justo después de salir a subasta. En las relaciones, se dice que haces un Banksy cuando sabes que la relación está condenada pero alargas el final mientras planeas o visualizas la ruptura.

Breadcrumbing

El breadcrumbing consiste en un comportamiento donde una persona envía mensajes superficiales y coquetos sin compromiso ni verdadero esfuerzo verbal, con el único propósito de mantener a la otra persona en la periferia de su atención. Esta práctica es una variación del benching, pero implica aún menos tiempo e intensidad en la comunicación y puede ser visto como una forma de manipulación emocional.

El término se deriva de la palabra en inglés breadcrumb, que significa migaja de pan, lo que refleja que la persona que lo practica deja señales mínimas (como migajas) para mantener el vínculo, dando la ilusión de un posible avance en la relación. Algunos indicios son interacciones, como likes o comentarios, de manera esporádica en las redes sociales, manteniendo la esperanza de que la relación pueda progresar aunque no haya un compromiso real.

Cricketing

Dejar un mensaje en “leído” durante un largo periodo de tiempo, incluso semanas, para que se entienda el desinterés sin tener que verbalizarlo.

DM Slide

Este concepto se basa en “deslizarse en los mensajes privados”, es decir, enviar un mensaje directo a alguien en plataformas de redes sociales, como Instagram, como una forma de mostrar interés romántico.

Flexting

De flexionar, en este caso, la realidad. Inflar la imagen para que parezca mejor de lo que es antes de conocer físicamente a la otra persona.

Curving

Podríamos definirlo como 'marear la perdiz'. Es decir, en lugar de cortar una conversación digital cuando no interesa, el curving transmite desinterés. Por ejemplo, respondiendo tarde a los mensajes, reduciendo la extensión de las respuestas, poniendo excusas para no verse en persona, etc.

Ghosting

El fenómeno del ghosting se ha convertido en una experiencia común para muchos usuarios de Internet. Se refiere a cuando una persona, después de haber establecido algún tipo de conexión significativa, ya sea a través de interacciones en línea, citas o incluso relaciones más íntimas, de repente corta toda comunicación y desaparece sin explicación ni previo aviso.

El término viene de la idea de que la persona que desaparece de la vida de la otra se comporta como un fantasma, sin dejar rastro. Este comportamiento puede ser doloroso para la persona que queda en la incertidumbre, ya que no comprende por qué la otra persona decidió cortar todo contacto sin justificación. Miedo a confrontaciones, falta de interés genuino o una incapacidad para manejar las emociones y las relaciones pueden ser algunas de las razones del ghosting.

Zombing

Ocurre cuando una persona que anteriormente había cesado todo contacto contigo sin explicaciones, conocido como “ghosting”, vuelve a surgir y se hace presente en tus redes sociales iniciando interacciones de nuevo. Es como si regresaran después de una ausencia prolongada. Se refiere a individuos con los que la comunicación se había interrumpido y de repente retomar el contacto.

Delusionship

Esa película que nos montamos cuando nos empieza a gustar alguien ya tiene nombre: relación ilusoria. Ocurre cuando haces match y dejas volar tu imaginación y otras veces viene alentada por el lovebombing de la otra persona es decir, cuando te promete la luna o da muestras de un interés demesurado que nadie le ha pedido.

Pocketing

Vais al cine, a cenar, a pasear, pero siempre a solas. No le ha hablado de ti a sus amigos y no quiere ni hablar de presentarte a su familia. Es como si quisiera esconder vuestra relación (en un bolsillo, de ahí el nombre) y mantenerla oculta o apartada del resto de su mundo.

Hoovering

Pasar la aspiradora, es decir, limpiar el desastre para volver a la vida de alguien. Suele consistir en desaparecer y volver a la vida de alguien de forma intermitente.

In Real Life (IRL)

Se utiliza para señalar que estás interesado en conocer a alguien en persona, fuera del entorno digital, en la vida real.

Negging

Intentar conseguir el interés de alguien a través de comentarios negativos que intentan anular de alguna forma a la otra persona. Insultos disfrazados.

Roaching

Descubrir que la persona con la que estás saliendo casualmente ha estado viendo a otras al mismo tiempo, a menudo y sin que tú lo supieras.

Cloaking

Esta es una forma extrema de ghosting en la que la persona cancela una cita y bloquea a la víctima de todos los canales de comunicación, como redes sociales, mensajes de texto y llamadas, impidiendo así cualquier intento de contacto futuro. Este término, derivado de cloak, que significa "capa" en inglés, define el acto en el que el perpetrador se oculta de la víctima para evitar cualquier tipo de confrontación o responsabilidad por su comportamiento.

Esta acción puede reflejar una falta de madurez y empatía por parte de la persona que lleva la acción a cabo, ya que elige eliminar cualquier posibilidad de diálogo o explicación. De este modo, muestra una falta de consideración hacia los sentimientos de la otra persona y puede causar un daño emocional significativo.

Haunting

Como el fantasma que persigue o acecha (en inglés, haunt), ese ex que llama a tu puerta cuando menos te lo esperas y tras mucho tiempo sin dar señales de vida. Toc toc, ¿hay alguien en casa? Ya sabes, el que se va sin que lo echen vuelve sin que se lo pidan.

Submarining

Algo muy similar aunque con un matiz particular: supone regresar como si nada hubiera ocurrido por lo que suele producirse después del ghosting y conlleva cierto gaslighting. Primero te desvaneces, luego retomas la conversación como si nunca te hubieras marchado y, finalmente, si la otra persona reclama explicaciones, actúas como si exagerara.

Situationship

Es esa relación a medias cuando aún no se ha producido la conversación. ¿Sois pareja? ¿Hay exclusividad? ¿Quiénes somos y adónde vamos? El peligro aparece cuando uno de los dos se beneficia de este limbo mientras la otra persona desearía poner algo más de claridad y alguna que otra etiqueta a su relación.

Catfishing

El catfishing se refiere a cuando una persona crea un perfil en redes sociales o aplicaciones de citas utilizando información e imágenes falsas con la intención de engañar, estafar o abusar de una víctima. Puede tener diversos objetivos, desde obtener beneficios económicos hasta cumplir deseos específicos o causar daño a alguien.

La palabra viene del concepto "pescar con gato" (catfish en inglés), es decir, engañar a alguien con señuelos falsos. Además de un perfil falso, el perpetrador puede crear una historia ficticia y el uso de detalles inventados para manipular a la víctima y ganar su confianza. En casos extremos, esto puede llevar a la 'sextorsión', donde el individuo obtiene imágenes íntimas de la víctima y la utiliza para chantajearla.

Fleabagging

Este concepto se refiere a la tendencia de algunas personas a involucrarse en relaciones románticas con individuos que no son adecuados para ellos, ya sea debido a comportamientos tóxicos, falta de responsabilidad emocional o diferencias fundamentales en valores y metas. Esta dinámica refleja un patrón negativo en el que alguien se encuentra de forma repetida en vínculos poco saludables.

Esta situación puede estar arraigada en ideas erróneas sobre el amor romántico o escasos límites respecto a la autoestima. Para evitar el fleabagging y fomentar relaciones más saludables se debe desarrollar una mayor conciencia emocional y trabajar en crecimiento personal, reconociendo las propias necesidades y límites.

Gaslighting

El gaslighting es un tipo de abuso psicológico en el que una persona intenta hacer que la víctima cuestione su propia realidad, percepción y memoria, pudiendo llevar a la confusión, la ansiedad, la depresión y la pérdida de confianza. Este término proviene de la obra Gas Light, donde el protagonista manipula la iluminación de la casa (a través de lámparas de gas) para hacer que su esposa crea que está perdiendo la cordura.

En el caso de las relaciones actuales, el que lleva a cabo esta práctica puede distorsionar la verdad, negar hechos que ocurrieron, afirmar que la víctima está exagerando o inventando cosas o incluso crear circunstancias confusas para desorientar a la persona. Es importante reconocer estos signos para poner fin al ciclo de manipulación.

Match

En el contexto de relaciones y citas, un match se refiere a la conexión mutua entre dos personas que expresan interés en conocerse mejor o establecer una relación. El término se popularizó a través de aplicaciones como Tinder, donde los usuarios tienen la oportunidad de indicar si les gusta o no una persona deslizando hacia la derecha (indicando interés) o hacia la izquierda (desinterés). Este gesto, el de deslizar a un lado o a otro, también se conoce como swipe.

Así, el match ocurre cuando dos personas están interesados en comenzar una conversación o tal vez explorar una relación más allá de la plataforma de citas. Una vez que se conoce el interés mutuo, se abre la posibilidad de iniciar una conversación a través de la aplicación, sin la presión de la interacción cara a cara inicial.

Monkeying

Este concepto se utiliza para describir a una persona que salta de una relación a otra, de manera impulsiva, sin tomarse el tiempo necesario para superar su pareja anterior o reflexionar sobre lo que busca. Y es que monkeying viene del comportamiento similar al de un mono que salta de rama en rama por los árboles.

Esta conducta puede surgir de un miedo a estar solo, lo que lleva a la búsqueda constante de compañía sin considerar la calidad de las relaciones. Esto es perjudicial tanto para la persona que la practica como para las personas involucradas en estas relaciones superficiales, puesto que pueden sentirse tratadas como un sustituto o utilizada.

Vibe Check

Proceso de evaluar si se tiene una conexión emocional y de personalidad con alguien antes de comprometerse en una cita o relación.

Orbiting

El orbiting es cuando una persona mantiene una presencia constante en la vida de otra persona después de que la relación haya terminado o después de un rechazo romántico. Así, el individuo continúa interactuando en redes sociales sin una interacción fuera de ese ámbito digital, por ejemplo, dando 'me gusta' a publicaciones, comentando, etc.

Puede ser un comportamiento problemático si se convierte en una conexión emocional tóxica o si afecta el proceso de sanación después de una ruptura o rechazo. Para abordarlo es útil establecer límites claros en las interacciones online y, si es necesario, bloquear o restringir el acceso de la persona que orbita a las redes sociales.

Roaching

Comportarse, metafóricamente, como una cuchara. Es decir, son aquellos que no aceptan ningún tipo de compromiso ni quieren mostrar su relación al resto. A pesar de comportarse como una pareja ellos no se consideran así.

Slow Fade

Es una forma de terminar una relación o conexión en línea reduciendo gradualmente la frecuencia y la intensidad de los mensajes, en lugar de cortar abruptamente el contacto.

Submarining

Hacer un submarino es dejar a alguien, ignorarlo durante un tiempo más o menos largo, y después volver. Y volver como si no hubiese sucedido nada.

Swiping

Es la acción de deslizar el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la pantalla de Tinder para indicar si estas interesado o no en una persona determinada. Deslizar hacia la derecha significa que te gusta, mientras que si deslizas a la izquierda, que no tienes interés.

Swipe Right Party

Término utilizado para describir una reunión o evento en la vida real donde las personas se reúnen para hablar y posiblemente encontrar coincidencias.

Thirst Trap

Publicar fotos provocativas o sensuales en redes sociales, incluyendo en tu perfil de Tinder, con el fin de atraer la atención y los elogios de los demás.

Throning:

Querer tener una relación con alguien solo por su estatus social o económico.

Tindstagramming

Cuando alguien intenta conectarse con otra persona en Instagram, después de haber sido ignorado o rechazado por Tinder.

Unmatch

Es la acción de eliminar un match previo, lo que significa que ya no podrás chatear más con esa persona.

Unicornio

En el contexto de las citas, se refiere a una persona soltera que está dispuesta a unirse a una pareja ya existente para mantener una relación poliamorosa o un trío.

Existen muchos, mas términos ya que el lenguaje evoluciona continuamente, adaptándose a cambios sociales y tecnológicos, integrándose este tipo de expresiones a nuestro día a día siendo aceptado por los hablantes, sobre todo por los más jóvenes.

En todas las áreas de la vida, estamos constantemente incorporando palabras extranjeras que nos ayudan a describir conceptos nuevos o complejos de manera más eficiente. Esta tendencia no solo facilita la comunicación, sino que también enriquece nuestro vocabulario y refleja la naturaleza dinámica y cambiante del lenguaje.

Escrito por: Carlos Fernández. Coach y psicólogo.

Redes sociales: Facebook e Instagram: Europa Coaching.