Dispositivo mamario: en un mes se detectaron 40 casos significativos en casi 1.000 mujeres

“Ahora se están haciendo los estudios, donde se ve el resultado, aunque estamos un poco demorados con resultados de las mamografías, porque hay cinco aparatos en toda la provincia”, comentó la especialista. Los mamógrafos del área pública se encuentran en el Hospital Rawson, en el Hospital Marcial Quiroga, en el Hospital Julieta Lanteri, además de haber un equipo en Caucete y otro en 25 de Mayo. “Están los aparatos del área privada, pero allí se realizan estudios las mujeres que tienen obra social”, recordó la doctora Rojo.

De 958 mujeres, solo 40 presentaron resultados significativos

Si bien cerca de 40 mujeres tuvieron resultados significativos, eso no quiere decir que tengan cáncer de mamas; eso lo determinará la mamografía, por lo que estiman en diciembre poder contar con las estadísticas del primer mes. Pese a ello, la doctora Rojo menciono que solo hubo un caso significativo de BIRADS 4, es decir, que una paciente tuvo un resultado anormal con probabilidad de malignidad lo suficientemente alta para realizar biopsia y confirmar o descartar la sospecha de Cáncer de Mama.

Otro de los datos brindados por la funcionaria de Salud Pública es que la mayoría de las pacientes que se han realizado el estudio rondan entre los 35 y los 60 años, y muchas de ellas (un gran porcentaje, aunque no lo tenía discriminado), señalaron que desde hace más de 3 meses que no se realizaban un estudio de mamas. “Muchas han manifestado que no lo hacían por miedo a que les salga algo”, dijo la doctora Rojo.

cancer2.jpg La colocación del parche para detección precoz de cáncer de mama es muy sencilla, pero merece máxima atención de profesionales.

Pese a ello, el interés de la población sanjuanina por el dispositivo mamario ha sido tal que han notado una gran afluencia de pacientes en todos los departamentos para sacar turno. “Es importante que las mujeres se acerquen, consulten, saquen turno y se hagan el estudio que no dura mucho tiempo, no provoca dolor y permite la detección temprana del Cáncer de mamas, lo que nos ayuda a poder realizar tratamientos a tiempo y ayudar a la recuperación de la paciente”, finalizó la profesional.

Los turnos pueden solicitarlo mujeres de 25 a 79 años, con o sin obra social, en cualquier centro de salud. El estudio tiene una demora de 15 minutos aproximadamente y no es invasivo ni doloroso. En caso de obtener un resultado significativo, los profesionales médicos indicarán los pasos a seguir de acuerdo a si se trata o no de una paciente considerada “de riesgo”.