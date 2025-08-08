viernes 8 de agosto 2025

Incumplimiento

Deudores alimentarios en San Juan: de 489 personas registradas, solo 4 son mujeres

Así lo confirmaron desde la Dirección de Control de Gestión y Calidad Judicial. El dato es llamativo si se tiene en cuenta que hasta junio del año pasado solo figuraba una mujer.

Por Celeste Roco Navea
image

En 2001 entró en vigencia el Registro de Deudores Alimentarios de San Juan y desde entonces cada año el número de personas que ingresan o salen del listado varía, aunque se mantiene en los mismos números promedios. El dato llamativo este año es que, del total de personas registradas, solo 4 son mujeres, cuando a esta misma altura del año pasado solo había una.

El dato fue confirmado a Tiempo de San Juan por Marcelo Pintos, director de Control de Gestión y Calidad Judicial del Poder Judicial, quien además remarcó que estas cuatro mujeres que figuran en el registro no precisamente se trata de madres, ya que ellos solo reciben la identidad de la persona a incorporar o dar de alta en el registro, pero no su rol en la causa.

Esto se debe porque en algunos casos judicializados se avanza con el reclamo hacia los familiares del progenitor deudor si éste no se encuentra en condiciones económicas de afrontar la deuda, priorizando el bienestar del menor; por lo que las mujeres registradas pueden ser abuelas, tías o familiares de otra índole y no precisamente la madre del menor.

En torno a lo que es el Registro en general, Pintos aseguró que hasta el 7 de agosto contabilizaban un total de 489 personas. “No es una gran cantidad, ya que desde que existe el Registro nos manejamos en esos números. Quizás hubo un pequeño incremento, pero la variación es mínima”, precisó.

Esto se ve en los números. En el 2021 había 293 personas en el Registro. Para el 2022 se había incrementado el número a 376; mientras que el 2023 cerró con 390 personas deudoras. Ya para el 2024 el número había ascendido a más de 450. El incremento gradual, de acuerdo al análisis que realizan en el Poder Judicial, se debe en parte a la situación económica que lleva a los progenitores a judicializar las demandas de alimentos.

Con relación a la reincidencia, el funcionario judicial dejó en claro que, si bien no llevan estadísticas dentro del Registro, no han detectado la incorporación de la misma persona en más de una oportunidad. “Puede haber reincidencia sobre el mismo caso, pero no es una certeza”, analizó.

Quiénes pueden terminar en el Registro de Deudores Alimentarios

De acuerdo a lo que establece la Ley 7072, aquellas personas que mantengan tres o más cuotas consecutivas o cinco (o más) cuotas alternadas de alimentos provisorios o definitivos pueden formar parte del registro, si así lo dictamina un juez de Familia, ya que es una de las medidas disponible que tienen, pero no es la única.

Además de la incorporación al Registro, los magistrados pueden complementar la medida con la prohibición para salir del país, no permitir el ingreso a establecimientos recreativos y/o deportivos e incluso ampliar el embargo de bienes.

Cómo saber si integro el Registro de Deudores Alimentarios de San Juan

Pintos destacó que cualquier sanjuanino que tenga cuenta en el CIDI (Ciudadano Digital) puede conocer vía online de manera inmediata si su nombre figura en el Registro.

Esta posibilidad permite que la consulta sea rápida, sobre todo si se solicita la información en algún lugar en específico, sin necesidad de tener que pasar por Dirección de Control de Gestión y Calidad Judicial.

