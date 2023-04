De emprendedor a empresario

Emprender el camino hacia el crecimiento es una decisión que requiere tener muy claro dónde se quiere llegar, saber si el proyecto es realista y factible, contar con los recursos necesarios y conocer la manera de conseguirlos.

Si lo que deseamos es subir a otro nivel y que nuestro pequeño negocio se convierta en una empresa, debemos saber dirigirlo de manera profesional, y es ahí donde debemos aprender a asumir diferentes roles, gestionar adecuadamente los recursos, y ejecutar acciones claves para poder transformar tu emprendimiento y convertirlo en una empresa, bien sea Pyme o porque no una multinacional.

A continuación y bajo nuestra experiencia de más de 20 años transformando empresas, te vamos a detallar los pasos a seguir:

Contar con un Plan de Negocios

El Plan de Negocios es el centro de todo proyecto, establece los objetivos en el corto y mediano plazo. Conlleva más que simplemente tener las ideas en nuestra cabeza.

El tener esta hoja de ruta, te permitirá tener claros los objetivos a perseguir. Podrás precisar qué harás, qué procesos seguirás, quiénes te ayudarán, a qué clientes te vas a dirigir, en cuál mercado, cuánto dinero hará falta para empezar, cuál es tu competencia, etc.

Teniendo tus ideas plasmadas por escrito podrás ver el camino con claridad, detectar errores y aciertos con prontitud y, si es necesario, recalcular el rumbo a seguir, ya que una empresa es algo vivo que muta constantemente.

Mantén el orden

El orden es la base del crecimiento en todos los aspectos en una empresa.

Aplica técnicas en esta nueva etapa como las 5 s donde puedas optimar tus recursos, mentalizar a tu equipo de la importancia de este nuevo desafío, y sobre todo concientízalos de que si orden no hay empresa.

Asegúrate de tener todos los documentos importantes clasificados, así como todo lo que hayas hecho con clientes para que en caso de que lo necesites puedas acceder a esa información rápido y no te estreses.

Proceso de Selección adecuado

Ya sea que tu emprendimiento lo dirijas tú sólo o con un par de socios, es difícil y nada recomendable que ustedes sigan asumiendo todas las responsabilidades. Es necesario para crecer incluir más colaboradores al equipo y aprender a delegar.

Para ello es fundamental contar con un proceso de selección más profesional, que te puedan proporcionar mayores garantías acerca de las capacidades y el potencial de las personas que se convertirán en tus colaboradores. Tenemos que elegir por aptitudes y cualificación no por amiguismo o familiaridad.

Invertir en la imagen y el Marketing de tu empresa

Tenemos dos estrategias fundamentales: el plan de ventas y el plan de marketing con el fin de trabajar en la imagen y comunicación de nuestro producto o servicio. Crear un valor de marca con buen logo es primordial para causar una grata impresión desde que el emprendimiento da sus primeros pasos y comienza a conseguir los primeros clientes.

Crear estrategias de Marketing digital como el uso de redes sociales o pagar anuncios publicitarios con el objetivo de llegar a nuestros potenciales clientes es un factor clave. Lo que no está en internet es más difícil que pase de emprendimiento, a empresa, ya que la gente quiere conocer tu negocio, y debes aprender a mostrarlo en la red para vender más.

Para ello es necesario realizar estudios para clasificar a los consumidores en grupos con características concretas y así focalizar la gestión comercial.

Genera un valor diferenciador.

Desde el inicio tienes que generar un valor adicional para tu producto o servicio. Puedes centrarte en una atención excelente, en una postventa única, en generar una experiencia exclusiva, en tener un producto exclusivo, una presentación impactante,….

Lo que decidas y lo que apuntes lo debes resaltar como un valor de tu marca y apostar por ello para unir tu producto o servicio al valor diferencial. Cuando eso se consigue el trabajo estará bien hecho.

Escucha al cliente.

Debes saber lo que tu mercado está pensando y lo que necesita para crecer, para hacerlo escucha cómo se siente el cliente con los cambios, qué tan factible es modificar un producto, o un servicio, su precio o empaque,…no te cierres a creer que estas en posesión de la verdad, el cliente debe ser tenido muy en cuenta, y debe sentir que se le oye.

Planificación Estratégica

Debemos realizar una evaluación de los recursos que poseemos y que nos permitirán desarrollar nuestras actividades. Establecer objetivos claros, una comunicación fluida con los colaboradores y contar con procesos documentados son acciones fundamentales para el crecimiento y formalización de tu negocio.

Ten en cuenta que una buena planificación implica ahorrar gastos innecesarios y generar el máximo de ganancias. Pensar anticipadamente en lo que podría ocurrir y trazar el camino adecuado para alcanzar los objetivos son claves para convertir tu emprendimiento en una empresa exitosa.

Sé perseverante

No importa cuántas veces tengas que repetir algo o cambiar la estrategia que estás usando, no quites el pie del acelerador, si algo no funciona, cámbialo, modifícalo, reinvéntalo, pero siempre debes tener presente tus metas. Mantén siempre la mejor actitud. No pierdas jamás la pasión por todo lo que estás haciendo, confía en ti y en el proceso, y no bajes nunca los brazos.

Si en algún momento sientes el cansancio o la desmoralización, debes entender que es parte del camino que comenzaste a recorrer, y que todo esfuerzo créeme que traerá su recompensa.

No pierdas la Fe en ti, los emprendimientos que se convierten en empresas son producto de la tenacidad, la amplitud de mente de sus fundadores, el esfuerzo de todos los colaboradores y el apoyo de los clientes. Nadie dijo que sería tarea fácil ser empresario, pero la recompensa de transcender es única.

Escrito por: Carlos Fernández

Coach de Empresas y psicólogo

Redes sociales: Facebook e Instagram.

Búscanos como Europa Coaching.