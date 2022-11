Con fuertes críticas a la OSP, Ginecólogos confirmaron que recibirán la obra social

ginecólogos.jpg

“Nosotros habíamos renunciado a los entes intermediarios. El fin de esto era poder llegar a al OSP porque desde el 2017 no habíamos podido charlar nuestra problemática. Ante la repetición de una metodología de pago que nos habían propuesto y no había resultado, pedíamos la posibilidad de ser prestadores directos. Esto se nos negó y la Ministra nos pidió la posibilidad de incorporar las intermediarias. Pusimos puntos para conservar el protagonismo de la Asociación en el control de la facturación, y se nos negó. Nosotros fuimos los únicos que cambiamos de discurso en la negociación, porque íbamos por un convenio, luego terminamos adhiriendo a un planteo con entes intermediarios que tampoco fue aceptado. La unilateralidad fue de parte de la OSP”, dijo en diálogo con Radio Sarmiento.

Además, remarcó “la discusión lleva un mes completo y no hubo negociación. Acá la unilateralidad no fue de la Asociación. En esta instancia y más a partir de esta medida un tanto demagógica, me parece que más que acercarnos nos aleja, pero siempre estuvo en el espíritu de la Asociación negociar. La idea fue generar un acuerdo lógico para cada uno. De esta manera Provincia propuso, Provincia dispone y esta mediad es a la fuerza, sin atención de consenso”.

Tras la vorágine del lunes, luego que a primera ahora desde ASOG confirmaran que iban a dejar de recibir la OSP y se judicializara la situación, los médicos señalan que no ha habido un llamado de reunión de parte de la obra social, por lo que, durante la jornada, junto con los abogados de la asociación, definirán qué medidas tomar de ahora en más.

¿Qué pasa si los ginecólogos u obstetras no reciben la OSP?

El Fiscal de Estado, Jorge Alvo, dijo en Estación Claridad que, si los profesionales médicos no cumplen la medida interpuesta por la Justicia, pueden recibir sanciones económicas, “sin perjuicio de remitir las actuaciones a la Justicia penal por incumplimiento de una orden judicial”.

Es por este motivo que, si una paciente no recibe la cobertura de la OSP durante una atención de cualquier tipo, debe informarlo a las oficinas de la Obra Social Provincia.