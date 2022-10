Desde hoy, ginecólogos dejarán de recibir la OSP por falta de acuerdo

Ya lo había señalado el propio Mofficone en Tiempo de San Juan el viernes de la semana pasada, cuando confirmó que de los seis puntos planteados desde ASOG, las asociaciones intermedias habían rechazado cuatro y sobre los otros dos señalaron seguir charlando.



El profesional médico señaló que desde hoy se da de baja la prestación y solo trabajarán en modalidad reintegro. “Lo haremos a valor Provincia, no a nomenclador FASGO, y por una cuestión básicamente administrativa se comienza desde hoy, porque hoy no podríamos aceptar porque las practicas que se hacen no se podrían cobrar”, señaló. Esto implica que, una consulta particular que maneja un valor de $3.500, para las pacientes de OSP tendrá un valor de $2.000.

Ante esta situación, fuentes ministeriales señalaron que están trabajando a contrarreloj en la situación que hay entre las asociaciones intermedias y las distintas entidades que nuclean a los profesionales, ya que los ginecólogos no serían los únicos. Pero por el momento, no hay confirmación de un nuevo encuentro con los miembros de ASOG. Incluso Mofficone confirmó a este medio que, tras el encuentro del viernes, cuando comunicaron que para hoy tendrían una respuesta, desde la OSP les pidieron que la comunicación formal lo hagan por mesa de entrada. “Entendemos que la negociación con Provincia (OSP), salvo un cambio sustancial en lo que plantean, no va a haber”, puntualizó.

Hasta ahora, las obras sociales que mantienen convenio vigente con ASOG, cuya prestación continua asegurada son: Amisa, Andes, Boreal, DAMSU, EMA SALUD, Leal Salud, MEDIFE, Medisalud (OSCACO), OMINT, OSCA, OSDE, OSDOP, Ospav, OSPIP, OSPLAD, Ossacra, Quince, Salus, Sancor, Unimed, UTA y Visitar.