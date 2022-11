Por orden de la Justicia, ginecólogos seguirán recibiendo OSP

Según publicó Diario de Cuyo, la Fiscalía de Estado además había solicitado una multa diaria para cada profesional que no cumpla con el servicio y sanciones previstas en el artículo 239 del Código Penal, el cual establece que será reprimido con prisión de 15 días a un año el profesional que no obedezca la orden de un funcionario público y no brinde asistencia a una persona que lo requiera. En cuento el artículo 106 del mismo código establece una pena de prisión de dos a seis años que aquel que haga abandono de persona y ponga el riesgo la vida o salud de una persona.