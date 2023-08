Cómo está el trabajo en San Juan, según el cura de San Cayetano

Y agregó: “San Cayetano se caracteriza por ofrendar, entregar esas bendiciones de la armonía en tu hogar. Un valor tan importante y tan necesario. La armonía y la felicidad de tener trabajo, que el gran ordenador social. Una persona cuando tiene trabajo, deja de delinquir, se ubica en la sociedad. Así sea el trabajo más humilde que conozcas. San Cayetano interceda ante Dios para que Dios te entregue trabajo, es realmente uno de los premios más bonitos que podés recibir”.

En ese contexto, consultado sobre cómo ve la situación de los sanjuaninos que se acercan a la capilla del Santo del pan y el trabajo, analizó: “El termómetro social que vemos es la cantidad de gente que viene a pedirle a San Cayetano trabajo y la cantidad de gente que viene a agradecerle el trabajo que le ha concedido. Yo tengo una opinión sumamente particular y en esto me hago cargo. Me llama la atención semejante inflación como la que tenemos, pero que ni los restaurantes, ni los panchos ni los lomos aflojan, ninguno se ha fundido. La gente sigue gastando y sigue gastando en cosas que no son tan fundamentales. Han entrado diecinueve mil autos de altísima gama al país, y no han no han entrado para quedarse acá, eso se vende, o sea, alguien los compra. Los índices de gasto en temas que no son sumamente así de primera necesidad son enormes, son altos. Entonces, la inflación es real, sí, por supuesto, nadie la puede negar, pero en el país hay dinero”.

Al tiempo que afirmó: “¿Cuánta prosperidad han traído en estos años? Sin embargo, la callamos o la ocultamos o ponemos un globo de la inflación que la persona no vea atrás lo que está pasando. Cualquiera accede hoy a un 0 kilómetro. En San Juan ya no tenemos calle para circular de la cantidad de vehículos que hay. Entonces, es una opinión personal, lo repito, pero si bien yo veo que hay inflación, y hay cierta crisis, sinceramente tendría que ser muy ciego para no ver la prosperidad y la capacidad que tiene la gente de gastar en cosas que no son tan necesarias. ¿Cómo lo hace, no sé? Si bien vemos personas con necesidad, yo creo que son un mínimo al lado de lo que yo he visto en otras épocas del país”.

El padre también se refirió a la situación económica vinculada a la seguridad. En ese sentido destacó que, “hemos vivido épocas de mucha violencia en el país, en las que vos no podías salir sin el documento, donde te tenían sumamente controlado. Ahora vivimos con una tranquilidad, no niego que hay crímenes, que hay femicidios, pero la mayoría de la gente vive en paz en nuestro país, tenemos una policía sumamente ordenada, sobre todo en San Juan, que realmente ha bajado el nivel de criminalidad y el nivel de inseguridad de todos muchísimo. Es mi opinión y lo que noto por parte de la gente que se acerca hoy a la Iglesia”.