Entre la bendición del pan y el agradecimiento, el peregrinar sanjuanino por San Cayetano

“Venimos las dos, todos los años. Y esta vez llegamos para agradecer por el trabajo y el pan de cada día, y para pedir que no me falte”, comentó Érica, una mamá chimbera que se acercó a la parroquia junto a su hija. Y a ella se sumó Estela, quien es de Buenos Aires pero vive en San Juan desde un año. Desde la fila para acercarse a la imagen de San Cayetano, la mujer afirmó: “Vengo a agradecer fundamentalmente. Antes, todos los 7 agosto, iba a la parroquia allá. Y ahora vengo acá. Es distinto porque acá es más íntimo, no hay tanta gente”, contó la mujer.

En tanto que, Leonardo de Chimbas, también se sumó al agradecimiento. “Vengo todos los años. He tenido años en que he venido a pedir, pero ahora vengo a agradecer”, confió.

Desde la vereda de enfrente, entre quienes se acercaron a pedir trabajo estuvo Noelia, aunque se mostró optimista. “Yo soy técnica de Higiene y Seguridad y trabajaba en minería. En esta época de invierno siempre baja el trabajo en el rubro y por eso estoy desocupada desde hace poco tiempo. Pero estoy tranquila porque no me falta el pan y vengo a pedirle a San Cayetano poder mantenerlo”, confió la vecina de Capital.

Mientras la misa avanzaba, quien llamó la atención en la puerta fue Juan. Él llegó a la parroquia con una bolsa de pan que dejó en la entrada, junto a otros bollitos y flautas donados por los fieles para que el resto de las personas que se acercan a la parroquia puedan tomar el suyo y hacerlo bendecir. Juan confió que, “antes traía las facturas y el pan que yo hacía en mi panadería. Pero ahora, soy jubilado y me dedico a vender especias, decidí vivir más tranquilo y estoy bien.

Por eso, esta vez compré el pan para donarlo y vine a agradecerle a ‘Sancayetanito’, sobre todo después de la pandemia y de todo lo que pasó. Y también le pido que no me falte el pan. Está mala la situación, yo soy jubilado y ganó la mínima, pero aun así, gracias a San Cayetano, todavía puedo llegar a fin de mes. Gracias a Dios no me falta el pan, aunque está todo muy difícil”.

Durante la tarde se realizará en el interior del barrio Parque Industrial la tradicional procesión por San Cayetano y habrá misas a las 17,30 y a las 20.

Al final la ceremonia, el padre pidió que la gente alzara esos panes con el fin de bendecirlos y fue el momento de mayor emoción de la misa.

La feria, en el exterior

A lo largo de toda la jornada, quienes llegaron a la capilla en el Día de San Cayetano tuvieron también a disposición la feria de emprendedores organizada por la Municipalidad de Chimbas.

Los emprendedores expusieron y ofrecieron sus productos entre los que se vio desde plantas y postres hasta salames y juguetes en la previa del Día del Niño. Además, ofrecieron estampitas, llaveros, calendarios y hasta platos con la imagen del Santo del pan y el trabajo.