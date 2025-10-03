viernes 3 de octubre 2025

Recetas

¿Querés debutar con la parrilla? Conocé los tips para que el asado esté a punto caramelo

Si vas a encender la parrilla por primera vez y no querés fallar, seguí estos tres consejos claves para que el asado quede jugoso y sabroso. Tips fáciles para controlar el fuego, salar bien la carne y elegir los mejores cortes para debutar como parrillero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
asado

Encender la parrilla por primera vez puede ser todo un desafío. Entre el fuego, el carbón y la ansiedad por probar la carne, es común que los novatos terminen con un asado seco o quemado. Pero no te preocupes: existen algunos secretos básicos que te van a ayudar a lucirte como un verdadero parrillero desde la primera vez.

En esta nota vas a conocer tres tips prácticos para que el asado quede jugoso, sabroso y en su punto justo, sin necesidad de ser un experto.

Controlá el fuego y las brasas

El error más común es tirar la carne cuando el fuego todavía está alto. Lo ideal es esperar a que el carbón se convierta en brasas parejas, sin llamaradas. Una buena forma de medirlo es acercar la mano a la parrilla: si aguantás entre 5 y 7 segundos sin quemarte, la temperatura es la correcta.

Usá sal gruesa y no te apures

La sal gruesa es la aliada perfecta para darle sabor sin resecar la carne. Lo recomendable es salar justo antes de ponerla en la parrilla y evitar estar dándola vuelta todo el tiempo. Lo mejor es cocinar a fuego medio, con paciencia, para que quede dorada por fuera y jugosa por dentro.

Elegí cortes simples para empezar

Si es tu primera vez, no arranques con costillares enteros o cortes difíciles. Una buena opción son el vacío, la entraña o el pollo, que se cocinan más rápido y son fáciles de controlar. Con la práctica, podés animarte a cortes más grandes.

