La convivencia de taxis con Uber y otras operadoras de transporte en San Juan ya es un dilema oficial, ¿se viene She Taxi?

Días atrás se conoció que en San Juan una moto de Uber protagonizó un siniestro vial que terminó con el pasajero con múltiples fracturas, lo que precipitó los análisis gubernamentales sobre qué hacer con esta brasa caliente que les significan los llamados "VTC" o servicios de transporte con conductor. De este tipo operan al menos tres agencias en San Juan e incluso hay una cuarta que asoma, con la novedad de que sería conducida solo por mujeres.

Más o menos todas funcionan de manera similar: basadas en una app que permite contratar el vehículo con chofer desde la practicidad de un celular para moverse por la ciudad.

Una de las más antiguas agencias que operan en San Juan es la de remis local Oeste , que es la más desarrollada en la provincia con una importante flota de autos a disposición de clientes de añares, desde que las app no existían. Es la que está regulada por el Gobierno porque maneja licencias concedidas por el Estado. Esto implica que cada movilidad tiene obligaciones que cumplir según las condiciones oficiales, parecido a la relación que tienen las empresas que prestan los servicios a la Red Tulum.

, que es la más desarrollada en la provincia con una importante flota de autos a disposición de clientes de añares, desde que las app no existían. Es la que está regulada por el Gobierno porque maneja licencias concedidas por el Estado. Esto implica que cada movilidad tiene obligaciones que cumplir según las condiciones oficiales, parecido a la relación que tienen las empresas que prestan los servicios a la Red Tulum. Hay otra plataforma lanzada este año que se llama "TaxiTour San Juan" coordinada por el secretario General del Sindicato de Conductores de Taxis, Walter Ferreri, integrada por choferes que operan fuera de las empresas, creada para competir con el alquiler de licencias oficiales. Para formar parte del staff de choferes piden planilla prontuarial limpia y carnet profesional, según informó oportunamente el gremialista.

coordinada por el secretario General del Sindicato de Conductores de Taxis, Walter Ferreri, integrada por choferes que operan fuera de las empresas, creada para competir con el alquiler de licencias oficiales. Para formar parte del staff de choferes piden planilla prontuarial limpia y carnet profesional, según informó oportunamente el gremialista. Por otro lado, en octubre de 2023 desembarcó en San Juan el sistema Uber que llegó en medio de una polémica, porque los taxistas y remiseros matriculados pusieron el grito en el cielo debido a la "competencia desleal", además de las advertencias del Gobierno por considerarlo ilegal.

Un cuarto sistema está en vías de aparecer y es toda una novedad porque lo integran solo choferes mujeres. Se llama She Taxi.

Y como en otras ciudades del país operan otras agencias, es probable que se quieran instalar en San Juan.

Complejo de manejar

En este escenario de crecientes opciones para viajar, el Gobierno busca cómo controlar que haya seguridad y cumplimiento de las normas básicas de transporte público, según dijo a Tiempo de San Juan el secretario de Tránsito y Transporte provincial, Marcelo Molina. El único de los que operan que tiene aval es Oeste. "Es una aplicación ampliamente conocida, desarrollada. En ese sentido no hay ningún tipo de inconveniente con la aplicación de Oeste", afirmó. No obstante, lo que está regulado con esta compañía es que actúa como intermediaria en el servicio de transporte, el uso de la app no está normado para nadie en la provincia.

La relación con las demás agencias es diferente. "El Uber vino y se instaló de prepo", evaluó el funcionario. Mientras que sobre el sistema del gremio, aclaró que "Ferreri dijo que era una plataforma avalada por el gobierno y no es avalada por el gobierno. No la ha trabajado el gobierno como el gobierno no ha trabajado ninguna plataforma. Pero está y hay gente del sistema que la está usando".

Para el Gobierno, particularmente Uber es una aplicación que como fenómeno nuevo no está regulado en la ley. "Entonces, nosotros estamos trabajando para ver si le vamos a dar un marco legal o no", señaló Molina.

image.png

"La agencia es un intermediario para brindar el servicio. Que es otra de las cosas que hay que identificar y hay que aclarar. Las agencias son intermediarios. El servicio lo da el licenciatario. Y a nivel país, en Buenos Aires vos te vas a encontrar con otras aplicaciones que no están en San Juan pero que han empezado a tensionar el sistema por toda la vida y que hay que empezar a estudiarlas. ¿Podrían venir? No sé. No sé porque en ese sentido no es que vengan. La habilitan en el Play Store y te complican la vida", analizó el Secretario.

Se refirió sin nombrarlas a otras aplicaciones como son Cabify, DiDi y ahora Indrive. Esta última se presenta como "una revolucionaria aplicación de viajes compartidos que tiene presencia en más de 600 ciudades en 48 países" y que se diferencia de otras porque el precio del viaje no resulta de un algoritmo ni de un reloj, sino que se negocia libremente entre pasajeros y conductores.

Así, este universo aparece difícil de encorsetar. Molina precisó que a nivel nacional tampoco está pulida una normativa. También miran a los vecinos. "En Mendoza se acordó con Uber una regulación", destacó.

¿Cómo se puede controlar en San Juan?

"Nosotros vamos a tener que aggiornar la ley a las demandas nuevas. Pero bueno, primero tenemos que terminar de asentarnos con las cosas que hemos encontrado en la Secretaría", precisó Molina, dando cuenta de muchos asuntos en los que buscan mejorar que son del dominio de su oficina, sobre todo la Red Tulum.

¿Cómo harían para controlar este fenómeno? Molina evaluó sobre las agencias que "el intermediario tiene la responsabilidad de intermediario. A nosotros lo que nos interesa es que el taxi, el remis, el vehículo que nosotros habilitamos, el prestador en el que vos te vas a subir, esté en las condiciones que correspondan. No que yo me suba a mi auto y salga a ofrecer servicio. Eso está mal, está incorrecto, es ilegal, no se puede".

image.png Secretario de Tránsito y Transporte provincial, Marcelo Molina.

Y afirmó que el primer control debe ser del usuario: "Cuando vos habilitás un taxi, le controlás que el carnet tenga la categoría correspondiente, que tenga el seguro, que el vehículo haya hecho la RTO, que tenga los papeles como corresponden. Entonces ahí das una habilitación. El otro no, el otro es alguien que sale, que trabaja y que te cobra. Por eso, más allá de lo que pueda hacer el Estado, el control fuerte de esto tiene que ser un control social, debo ser responsable yo conmigo mismo".

En este complejo escenario, ¿una ley provincial sería efectiva? "La ley puede funcionar, pero esto nuevo, esta actividad de este intermediario lo tenemos que encuadrar, o lo tenés que encuadrar en la actividad comercial para que se incriba como corresponde comercialmente y tribute, porque lo que no está haciendo es tributar. Entonces a lo mejor el encuadramiento no le corresponde a la Secretaría de Tránsito y Transporte, sino que es un encuadramiento para una empresa que se tiene que registrar en AFIP", valoró.

Así, no está decidido que vayan a impulsar una ley. "Esto se está trabajando, es un fenómeno muy nuevo. O sea, los hechos se suscitan y a partir de ahí hay que reglamentarlos. No es que no lo estemos trabajando, no es que no lo estemos estudiando, no es que no estemos tomando antecedentes", destacó con cautela el funcionario de Marcelo Orrego.

Molina se lamentó del funcionamiento de plataformas no autorizadas, sobre todo cuando pasan cosas como el siniestro vial reciente con la moto Uber: "¿cómo denuncias vos a alguien que te vendió algo no lícito?", reflexionó. Queda mucho camino por recorrer.

¿Llega el servicio de solo conductoras mujeres?

Un servicio de transporte que empezaría a funcionar en San Juan es el de She Taxi, la aplicación argentina para pedir taxis y remises conducidos solo por mujeres, según adelantó Molina a Tiempo de San Juan. Este sistema goza de cierta aceptación anticipada porque involucraría vehículos ya habilitados.

"A nivel país, vos tenés la otra aplicación que algo que se ha conversado y hay un congreso ahora en Bariloche de conductoras de la Argentina. Algo que también se debería desarrollar y debería crecer. Acá hay una organización de conductoras. Ellas ya trabajan (dentro de remiseras), pero a su vez están agremiadas como conductoras, como mujeres", comentó el secretario sobre la Asociación de Mujeres Taxistas que lidera Virginia Muñoz .

image.png

Molina analizó que "hay una demanda cada vez mayor para tener mujeres al frente del volante. Se van a enojar los varones, pero lo que te comentan las chicas es que a veces la mamá tiene más confianza para el manejo del adolescente y estas cosas".

El funcionario recordó que existe esta plataforma desarrollada en Rosario que se llama She Taxi. Y se está aplicando en algunas otras jurisdicciones del país. "No sé si las chicas van a aplicarla o no acá, pero sí han hablado con nosotros. Nos han invitado a participar de ese congreso como autoridades", aseguró sobre este novedoso servicio que todavía no opera en la provincia.

La herramienta She Taxi fue impulsada por María Eva Juncos y diseñada por el ingeniero Pablo Botta. Opera desde 2017 en Rosario. Poco a poco, se fue expandiendo a otras ciudades, como Córdoba y Santa Fe. Cuenta con más de 400 conductoras registradas activas y, desde su lanzamiento, solo en la ciudad de Rosario realizó más de 1,4 millones de viajes, según publicó Infobae en mayo de 2021 cuando se empezó a convocar a taxistas y choferes mujeres de la CABA a sumarse.