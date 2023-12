Mujeres Taxistas: nunca hubo tantas al volante en San Juan

"Con la 20 de Junio estamos haciendo algunas experiencias y las chicas se suben al micro con un chofer hombre y hace viajes, capacitaciones pero, todavía cuesta mucho abrirle la cabeza al empresario", asegura la representante de las choferes.

Para Virginia lo que favoreció a que en las remiseras le abrieran la puerta a las choferes mujeres fue que tienen "buena presencia y trato, en algunos casos tiene más clientes la taxista que el hombre".

Las chicas que están nucleadas en la Asociación de Mujeres Taxistas son personas a las que les gusta mucho manejar. La mayoría maneja hace mucho tiempo pero no conseguían que les dieran la oportunidad. Así, algunas arrancaron con su marido taxista, y en las horas en las que él no estaba manejando el vehículo, ellas son las que se subían a hacer plata.

"Yo me subí al taxi porque mi marido compró un auto a modo de inversión y lo puso a trabajar. Los días que no trabajaba el chofer salía yo. Me di cuenta de que podía hacer mi plata hasta que ya me quedé yo en el auto trabajando todo el día. Así conocí a una o dos compañeras y empezamos a luchar por las licencias para nosotras", cuenta Virginia.

Con la gestión de Fabiola Aubone al frente del Ministerio de Gobierno, las mujeres conductoras de taxis tuvieron sus primeras reuniones y finalmente pudieron conseguir sus propias licencias. "Fue ahí cuando logramos la entrega más numerosa para mujers que fueron 19 licencias, nosotras estábamos chochas", dice la taxista.

Ahora, cada una tiene su licencia y aquellas que trabajaban con su marido, inclusive, están separadas y pudieron seguir con el taxi por su cuenta. El paso siguiente fue que las conductoras pudieran conseguir sus autos cero kilómetro y, según Virginia, "los tienen y los están pagando".

"A futuro creo que lo que me gustaría es poder lograr nuestra independencia de las empresas de taxi, con una aplicación o con una empresa propia para poder brindar un servicio de mujeres para que las compañeras no tengan que sacar plata para darle a nadie", sueña Virginia.