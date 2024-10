El mismo que volteó la candidatura de Uñac ahora va contra la Corte de San Juan: los entretelones del pedido de juicio político y la línea Pallito

image.png

El empresario textil y de manejo de residuos peligrosos, que supo aprovechar los beneficios de la minería con su negocio de ropa para alta montaña, ya había desafiado al poder antes de ser candidato a gobernador. Fue durante la pandemia, cuando fue protagonista de una causa de flagrancia por haber abierto su fábrica durante la cuarentena. Su juicio, el más largo de flagrancia, terminó dándole la razón porque tenía una autorización para trabajar, esgrimiendo en su línea de producción insumos para la sanidad. También en años anteriores abrió una nueva cámara para representar a proveedores mineros, con la queja de la baja participación de las pymes sanjuaninas en la provisión a la megaminería.

Pero su mayor orgullo fue haber conseguido la atención del máximo tribunal nacional, fallo al que consideró "ejemplar" y lo hizo figurar en los portales de noticias más famosos del país. Fue el 2 de junio de 2023 cuando la Corte Suprema declaró inconstitucional la postulación del entonces gobernador de San Juan, Sergio Uñac, que aspiraba a un nuevo mandato. Tres semanas antes se habían suspendido las elecciones a los máximos cargos provinciales, y en San Juan el 14 de mayo se votaron todas las categorías menos las de gobernador y vice.

Esto último, fue decisión del Tribunal Electoral Provincial, lo que generó que los sanjuaninos votaran en mayo y también el 2 de julio, ya sin Sergio candidato y reemplazado por su hermano Rubén Uñac. Esta propuesta oficialista salió tercera en las urnas. Y Marcelo Orrego se consagró primer mandatario, también con el aporte de Vallejos que gracias a la ley de lemas que impulsó el uñaquismo le aportó un 0.90% a la fórmula del santaluceño dentro de Juntos por el Cambio, frente electoral que llevó 4 candidatos a la Gobernación.

Tras las destituciones

El racconto del pasado de Vallejos echa luz en el espíritu de su nueva presentación. Esta vez busca destituir a tres de los ministros de la Corte local, cuyos actuales integrantes fueron todos designados durante la gestión de Uñac, cuando se dio la renovación histórica del máximo tribunal y se fueron jubilando los miembros que estaban desde la década del '90. En diciembre de 2016 asumió Guillermo De Sanctis que había sido fiscal de Estado del pocitano; en mayo de 2018 entró Adriana García Nieto, hermana de Pablo que era legislador y presidente de la bancada del PJ en la Legislatura; en noviembre de 2019, en simultáneo, asumieron Juan José Victoria y Daniel Olivares Yapur que venían de ser camaristas; y en marzo de 2020 asumió Marcelo Lima, que venía de ser vicegobernador de Uñac y antes de José Luis Gioja.

A Vallejos no se le puede negar el ímpetu, que también mostró cuando les peleó, sin suerte esta vez, el sello de Javier Milei a los libertarios locales en 2023. Así terminó jugando en el mismo frente de Orrego, Unidos por San Juan, de la mano del sublema "Evolución Liberal" y compitió contra el actual gobernador que se consagró por amplia ventaja dentro de la alianza.

Este martes, al hablar con la prensa sobre su presentación, Vallejos expuso las dos razones por las que cuestiona a los cortistas: cómo se manejaron con el caso de la expropiación de la ex bodega La Superiora y en el desdoblamiento de las elecciones 2023, ambas vinculadas, según Vallejos, a decisiones que tienen que ver con una conexión entre los cortistas y el PJ.

"Para que nos entiendan todos. Es como que vos me iniciás un juicio a mí y voy a hacer la presentación al juez y el juez la ve media flojita a la presentación y dice 'che vení, acá le vamos a poner esto, esto, esto y esto' Gané. ¿Cómo puede ser eso? Obviamente, no puede ser eso. Entonces, se altera inmediatamente el sentido de igualdad de la ley porque para unos sí y para otros no. Lo mismo pasó en el punto dos que nosotros acusamos. Unos pueden ser candidatos todas las veces que quieran y otros tienen que respetar la Constitución. Se altera. Esto está plagado de bochornos jurídicos", declaró Vallejos.

Resaltó el empresario "sobre todo, lo que estamos buscando en esto es romper con la arbitrariedad jurídica que San Juan viene demostrando a lo largo de los años. Es una Corte conformada lisa y llanamente por integrantes de un partido político en particular que cuida y salvaguarda los intereses del poder político. Y en un orden republicano pleno, ejercicio pleno del orden republicano, estas cosas no deberían pasar".

En su círculo íntimo, Vallejos habla de que hay que ir por más, incluso presupone que los otros dos cortistas que no entraron en su pedido de juicio político, De Sanctis y Victoria, en algún momento darán un paso al costado por cuestiones de salud. Y de cómo cambiará todo el escenario judicial una vez que se reforme la Ley del Consejo de la Magistratura, un desafío que ya anunció el orreguismo con el argumento de trasparentar la designación de jueces en San Juan.

La "línea Pallito"

El cuestionamiento a los cortistas por el caso La Superiora tiene como protagonista a la sociedad Cuyo Inversores SA, liderada por Matías Pallito, que consideró que la expropiada debía cobrar más que el Tribunal de Tasaciones había previsto originalmente. La Corte habilitó a Cuyo Inversores a que exigiera una deuda "impagable" para la Municipalidad de Rawson, deuda que sigue judicializada.

Esto fue así porque los cortistas aplicaron una "tasa activa" para re cotizar el famoso inmueble de la ex bodega. Es decir, ordenaron el pago de intereses calculado sobre el valor actual del inmueble, según Vallejos yendo contra normativas que fijan el uso de la tasa de interés pasiva y el precio del inmueble calculado a la fecha de la desposesión.

Vallejos acusa a Lima, García Nieto y Olivares Yapur de "hacer un 'rodeo' para cubrir las expectativas del abogado Pallito a quien, como amigo del poder, se lo debía favorecer". Categoriza a Pallito como "una familia vinculada al otrora gobernador de la provincia", en referencia a Uñac.

Incluso, el empresario fue más allá cuando le preguntaron cuál es la vinculación exacta que encuentra entre los expropiados y la Corte de Justicia: "uno de los integrantes de Cuyo Propiedades es juez de esta provincia de San Juan. No sé en qué instancia. Matías Pallito es juez. Cristian Pallito de vinculación tremenda con el exgobernador Uñac y su gobierno. Ustedes hacen periodismo investigativo. Así que al que le guste de ustedes el periodismo investigativo creo que tiene para entretenerse aquí a fin de año tranquilamente investigando las conexiones de la familia Pallito con el gobierno anterior. Y cómo han hecho su fortuna también", espetó.

También trajo a colación Vallejos la famosa megacausa de expropiaciones y sentó el caso de La Superiora como un peligroso antecedente.

Presión a los diputados

La presentación de Vallejos ingresó este lunes a la Cámara de Diputados de San Juan, dirigida a la Sala Acusadora que es el primer paso para admitir o no el juicio político. El empresario se mostró optimista con que será admitida su presentación y hasta les metió presión a los legisladores.

"Por suerte tenemos estos mecanismos los ciudadanos comunes, como una persona común, cualquiera lo puede hacer, de presentarse ante la Cámara de Diputados y pedir que se investigue esto, porque al parecer hay algún tipo de cuestión que promueva el juicio político. Entiendo que ahora lo toma la Sala Acusadora, lo investiga y si da el ok, lo pasa a la Sala Juzgadora. Donde creemos que va a prosperar. También tenemos un diputado liberal, el único diputado de la provincia de San Juan, y eso nos deja muy tranquilos, porque los liberales tenemos una lucha férrea en este momento contra la instalación de la casta política. Entonces creemos que el diputado liberal, aunque no pertenezca a nuestro partido político, sabe de lo que trata esto", dijo en alusión a Fernando Patinella.

Y remarcó "para mí en lo personal es muy difícil que esto no prospere. Es flagrante, esto es bochornoso, debería prosperar. Y de no prosperar, los diputados van a tener que argumentar por qué no prospera. Definitivamente no pueden hacer como hacen los fiscales de San Juan cuando ven una causa y dicen archívese. Esto no es tan sencillo. Van a tener que explicarle al pueblo de San Juan a los diputados por qué motivo no prospera la causa".

Los integrantes de las salas que manejan los juicios políticos son determinados por sorteo, en mitades de los 36 miembros totales de la Cámara de Diputados. Ahora a la Sala Acusadora la componen los justicialistas Pedro Abagli, Eduardo Cabello, Stella Caparros, Marisa López, Fernanda Paredes, Juan Carlos Quiroga Moyano, Mario Herrero (giojista), Gabriel Sánchez (gramajista); y el aliado al PJ Horacio Quiroga. Además, los oficialistas Andrés Castro, Enzo Cornejo, Mónica González, Carlos Jaime Quiroga, María Rita Lascano, Alejandra Leonardo, Gustavo Núñez, el aliado a JxC Marcelo Mallea y el bloquista Luis Rueda.

La Sala Juzgadora la integran los justicialistas Cristina López, Miguel Vega, Sonia Ferreyra, Emilio Escudero, Jorge Castañeda, Omar Ortíz, Graciela Seva (giojista); y los aliados al PJ Marta Gramajo, Leopoldo Soler y Franco Aranda. Además, los oficialistas Juan de la Cruz Córdoba, Rosana Luque, Daniel Ripoll, Marcela Quiroga y Gustavo Usín. También por los bloquistas Miguel Atampiz y Gustavo Deguer. Y el libertario Patinella.