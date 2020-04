La industria sanjuanina toma distancia de Vallejo y no avala el "efecto miedo"

Después de que fuera condenado por la justicia por violar la cuarentena al no estar dentro de las actividades exceptuadas, el empresario sanjuanino Sergio Vallejo manifestó que su situación despertó preocupación y miedo en los industriales, más aún con el fallo en su contra. Sin embargo, desde el sector negaron que esto fuera así y dijeron que "no hubo ni hay temor".

Al igual que el representante de Maxi Brant y de Zoberano, el dueño de Zonda Safety Gear fue penado a prisión condicional por romper el aislamiento social obligatorio y por poner en riesgo la salud de sus empleados. Fue sentenciado a 1 año y 6 meses por infringir el Artículo 205 del Código Penal y por resistencia a la autoridad. Tras la lectura del fallo, sostuvo que lo que le sucedió resulta un llamado de atención para los colegas de la industria.

Por estos dichos, Tiempo de San Juan le consultó a referentes del ámbito sobre el contexto que atraviesan, quienes prefirieron evitar hacer declaraciones en on para no confrontar con el empresario en cuestión. En líneas generales, los hombres de la industria sanjuanina aseveraron que no existe tal miedo y que la declaración de Vallejo se trató de una dramatización.

Al menos, los personajes del sector consultados indicaron no sentirse representados por esas palabras y rechazan de plano que haya despertado algún miedo. "Hay que tener responsabilidad y respetar las normas que la situación de pandemia impuso. Tenemos que evitar que este tipo de casos se repitan, por lo que esperamos que desde las empresas soliciten los permisos debidos para volver a trabajar con las medidas de seguridad correspondientes", señalaron.

Si bien señalaron que en un principio había muchas dudas sobre cómo reactivar las funciones, tras mantener reuniones con Gobierno de la Provincia representado por el ministro de Producción Andrés Díaz Cano y el vicegobernador Roberto Gattoni el panorama quedó claro para las cámaras empresariales.

Sin defender los argumentos de Vallejo, que durante el juicio manifestó estar dentro de las actividades exceptuadas por el DNU del presidente de la Nación, los empresarios que hablaron con este medio expresaron que hay que cumplir con la ley y lo dispuesto, como así también respetar las instituciones.

"No queremos dar la idea de que se actúa de forma corporativa, sólo que un empresario no sea tratado como un delincuente. Podemos pensar que se trató de una confusión de Vallejo, que intentó trabajar. Pero hay que hacer las cosas bien. No hay ni hubo miedo", cerraron.