Los pedidos de abogados defensores que generaron polémica en la justicia sanjuanina

Si bien no todos los requerimientos alcanzan la luz de lo público, uno que sí trascendió fue el que sugería que un supuesto caso de abuso sexual fuera recreado con una reconstrucción. El defensor, Martín Zuleta, estaba convencido de que la acusación contra su patrocinado no tenía razón de ser y, por ello, pretendía que la escena en la que se habría originado el delito fuera reproducida para demostrar su punto.

Tal pedido despertó el malestar de la fiscalía, que sostenía que violentaba a las pacientes que habían denunciado a un médico de Los Berros por manosearlas. Tanto el fiscal del CAVIG Mario Panetta, como la ayudante fiscal Verónica Recio, se opusieron al pedido y argumentaron que la propuesta iba en contra de la perspectiva de género y de los tratados internacionales que bregan por los derechos de las mujeres.

A su favor, el abogado explicó que no buscaba que se recrearan los supuestos tocamientos ni tampoco se revictimizara a las denunciantes, sino que se tuvieran en cuenta los contextos en los que se habrían desarrollado los ilícitos, ya que aseguraba que era imposible que el clínico señalado (Miguel Argentino Amado) actuara con tanta insolencia, entre biombos y rodeado de pacientes y personal médico.

El defensor, que en todo momento se escudó con el código de procedimiento, no dudó en apuntar contra los funcionarios del Ministerio Público, a quienes les endilgó las intenciones de presionar a la jueza que debía resolver. Finalmente, María Gema Guerrero, denegó el pedido y la elevación a juicio de esa causa se quedó sin la producción de esa prueba.

Otro caso que dio qué hablar fue el que protagonizó Silvia García Gutiérrez, cuando fuentes judiciales la vincularon a un insólito pedido que, luego, ella más tarde negaría rotundamente. Lo que trascendió fue que pidió que un intento de suicidio de un menor fuera reconstruido, dado que estaba segura de que se trataba de una tentativa de homicidio y, para ello, era necesario montar la escena.

Las fuentes también dijeron que, frente a la negativa de poner al menor en semejante situación, habría solicitado que un enano ocupara su lugar. Sin embargo, la abogada salió al cruce y desmintió la versión. "Es falso que yo participé en la investigación del intento de suicidio de un menor. Por el contrario, sí participo en la investigación de la falsedad de un intento de suicidio de un niño, narrado por el padre al juez de familia y por el cual se modificó la residencia principal del menor, sin investigación penal exhaustiva", argumentó la profesional que admitió sentirse agraviada por el rumor esparcido.

Además expresó: "Es falso que yo me haya referido a una persona con el término aludido a su baja estatura. De hecho, jamás he usado esa palabra en mis peticiones en sede penal. Es falso que yo haya obtenido noticia de "negativa rotunda" a medidas solicitadas al fiscal de CAVIG. Es falso que esté probado que el menor tenga trauma por el intento de suicidio que su padre describe. Es falso que el intento de suicidio narrado por el progenitor haya sido probado por la medicina forense".

Desde la Justicia explicaron que hay pedidos de abogados defensores que resultan sorprendentes y, en ocasiones, rozan ciertos límites. No obstante, aclararon que todo se da siempre en un marco lógico. Un hecho que no tomó estado público, pero que fue comentado al pasar fue el pedido de participación de un psicólogo y perito de parte para un caso de abuso sexual. Lo que despertó incomodidad fue que el profesional solicitado había sido condenado por un delito contra la integridad sexual de una mujer. "Ese tipo de cosas sí que no se pueden permitir", manifestaron.

La causa que trajo el tema a la palestra fue la que tiene en el ojo de la tormenta al abogado Julián Gil. Es que quien fuera intendente de Caucete y ahora se desempeña como penalista en los Tribunales solicitó que su cliente fuera examinado por un experto, con la intención de establecer que, por el tamaño de su miembro, no habría podido provocar las lesiones de la víctima que fueron corroboradas por un médico legista.

Aunque el fiscal del CAVIG, Miguel Gay, calificó el pedido como "bizarro", no se opuso a la medida y el juez de Garantías, Federico Rodríguez, dio el OK para que se llevara adelante. Lo que se sabe de la polémica pericia es que será realizada por un urólogo y no por un técnico especializado en investigación de la escena de un crimen, como lo proponía Gil. El trabajo que hará el experto es la “evaluación del tamaño del pene” y la “dinámica copular”.

La noticia generó diversas repercusiones y las referentes del feminismo local, que fueron consultadas por este diario, se mostraron indignadas puesto que aseveraron que resulta revictimizante y desprovisto de toda perspectiva de género. Sin embargo, fuentes allegadas al caso manifestaron que desde el MPF no hubo oposición, ya que se pretende desmitificar todas las cuestiones alrededor del tamaño. En líneas generales, lo que se busca, según remarcaron, es que el hecho siente un precedente y se descarte el mismo pedido para futuras causas. "Que quede claro que el tamaño no tiene nada que ver", agregaron.

Desde el ámbito que propició las críticas manifestaron preocupación por que, efectivamente, el hecho marque un precedente y que el llamativo pedido se multiplique en los casos de abuso sexual.