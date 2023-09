Fue señalada por un insólito pedido a la Justicia, pero lo desmintió categóricamente

Tras el pedido de los defensores Martín Zuleta y Silvia García Gutiérrez , el Ministerio Público -a través de su representantes Mario Panetta y Verónica Recio- aseguró que tal solicitud era agraviante para las víctimas y por ello se opuso a la producción de esa prueba. Las fuentes judiciales que dieron a conocer la puja se mostraron indignadas y aseguraron que la petición no sólo violaba pactos internacionales, sino que resultaba agraviante para las denunciantes.

El primero en defender su postura fue Zuleta, quien aclaró que lo que pretendía con la codefensora no era que se explicaran cómo fueron los tocamientos, sino que se recreara el contexto en el que se produjo el delito que se investiga. Además, aseguró que no era nada insólito ni descabellado que pidieran la presencia de presunta víctima y supuesto victimario en la reconstrucción, ya que se podría montar un operativo para que no compartan el mismo lugar.

Ahora, quien salió al cruce fue García Gutiérrez y, después de los dichos de las fuentes, negó rotundamente todo. "Se pidieron las que permiten esclarecer los hechos y todas en un marco lógico", manifestó y agregó: "Es falso que se hayan pedido medidas no autorizadas por el código de procedimiento".

Más allá de utilizar los mismos argumentos que su colega, remarcando que todo se hizo en el marco de la ley penal, se encargó de marcar punto por punto cada una de las afirmaciones de las fuentes para desmentirlas, sobre todo de aquellas que más impacto generaron.

Es que lo más llamativo que dijeron las fuentes fue que en otra causa pidió que un "enano" ocupara el lugar de un menor para la reconstrucción de un hecho que se investigaba: el intento de suicidio de un chico. Las mismas detallaron que al requerimiento lo hizo, luego de que la Justicia le negara la participación del niño implicado por razones obvias.

Sin embargo, la abogada expresó: "Es falso que yo participé en la investigación del intento de suicidio de un menor. Por el contrario, sí participo en la investigación de la falsedad de un intento de suicidio de un niño, narrado por el padre al juez de familia y por el cual se modificó la residencia principal del menor, sin investigación penal exhaustiva".

Básicamente lo negó todo y por ello continuó: "Es falso que yo me haya referido a una persona con el término aludido a su baja estatura. De hecho, jamás he usado esa palabra en mis peticiones en sede penal. Es falso que yo haya obtenido noticia de "negativa rotunda" a medidas solicitadas al fiscal de CAVIG. Es falso que esté probado que el menor tenga trauma por el intento de suicidio que su padre describe. Es falso que el intento de suicidio narrado por el progenitor haya sido probado por la medicina forense".

Después del descargo formal, admitió haberse visto agraviada por lo vertido por las fuentes y por tanto confesó: "Lo publicado ofende mi trabajo profesional de más de 20 años de trayectoria".