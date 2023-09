Pidió la reconstrucción de un hecho en un caso de abuso sexual y aclaró: "Nadie quiere que se expliquen los manoseos"

Su objetivo, según le detalló a Tiempo de San Juan, es mostrarle a las autoridades que por la disposición del lugar resulta difícil que se haya dado el abuso sexual, ya que no hay consultorios en el sitio; sino espacios separados por biombos. "Para una reconstrucción se puede requerir la presencia de los testigos ofrecidos en el juicio, como puede ser el imputado y la denunciante, para que expliquen dónde estaban y qué hacían", indicó.

En ese sentido advirtió que no pidió un careo entre la víctima y el acusado, sino que formen parte del despliegue. "Y si la denunciante no se quiere cruzar con el imputado, entonces que sea por separado. La idea es que no sea un agravio para ella", expresó Zuleta y agregó: "Es importante decir que el derecho nos asiste, que no se pidió nada por fuera del marco de la ley. La reconstrucción tiene que resguardar las garantías de la víctima y el imputado. No hay incompatibilidad con los derechos de la denunciante".

Acorde manifestó, el abogado defensor del médico Miguel Amado dejó entrever que las fuentes que vertieron la información que fue publicada "fueron tendenciosas y tuvieron un único fin". "Las fuentes que contaron lo que pasó en la audiencia lo hicieron para presionar a la jueza de Garantías (María Gema Guerrero) que todavía tiene que resolver", argumentó.

La disputa entre el fiscal Mario Panetta y el abogado Zuleta se resolverá el próximo viernes, cuando la magistrado defina si concede o no la reconstrucción del hecho durante el desarrollo del debate. Los representantes del Ministerio Público habían sostenido que el pedido del defensor resultaba agraviante para la mujer y que violentaba sus derechos y pactos internacionales.