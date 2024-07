Insólito: le medirán el pene a un sanjuanino acusado de violación

Aunque para el fiscal esta solicitud es “bastante bizarra”, no se opuso al pedido de la defensa, pero solicitó que tal pericia la realice un especialista como un urólogo o un sexólogo. Esta discrepancia fue porque el defensor había dicho con anterioridad que esta pericia la iba a hacer un “técnico especializado en la investigación de la escena del crimen”.

La pericia solicitada por el codefensor Morán (el abogado es Julián Gil) es la “evaluación del tamaño del pene” y la “dinámica copular”. El abogado expresó que esta solicitud es muy importante para su teoría del caso.

WhatsApp Image 2024-07-16 at 14.15.06 (2).jpeg Fiscal Miguel Gay y el abogado defensor Morán.

Según la denuncia realizada por la presunta víctima, su atacante actuó con mucha violencia y por tal razón le generó lesiones en su parte íntima (vagina). El fiscal Miguel Gay de UFI CAVIG dijo que las lesiones fueron constatadas por una médica legista y que el caso se está investigando a fondo.

El fin de esta audiencia era otro. Este 16 de julio se vencía el plazo de la prisión preventiva de este sujeto y la fiscalía solicitó que se extendiera por 60 días más. Pero el juez de la causa no hizo lugar y lo dejó en libertad con medidas de coerción.

El hecho se denunció el 15 de mayo, el 16 se detuvo al presunto atacante y el 17 de ese mismo mes se hizo la audiencia de formalización. En aquella ocasión el juez Federico Rodríguez le dictó la prisión preventiva por 3 meses. Esta resolución se impugnó y la jueza de Impugnación Ana Lía Larrea confirmó la medida cautelar más gravosa, pero por el plazo de dos meses.

WhatsApp Image 2024-07-16 at 14.15.06.jpeg Juez de Garantías Federico Rodríguez.

El juez que entiende en la causa fundamentó que si prorrogaba la prisión preventiva contradecía lo que la jueza de impugnación había resuelto (dos meses de prisión preventiva), por tal razón no hizo a lugar y lo dejó en libertad. Le dictó medidas de coerción para no entorpecer la investigación y someterse al proceso, presentarse cada 15 días en comisaría 10ma, no salir de la provincia sin la debida autorización y la prohibición de acercamiento y comunicación con la presunta víctima.

En esta misma resolución, el magistrado dio a lugar a que se realice la pericia pero no la hará el “técnico especializado en la investigación de la escena del crimen”, sino un urólogo o especialista en la materia junto al médico legista que disponga el Ministerio Público Fiscal.