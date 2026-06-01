Femicidio de Agostina: La autopsia confirmó cómo murió la niña

Los resultados de la autpsia sobre el cuerpo de la niña Agostina Vega, asesinada en Córdoba, revelaron las causas del fallecimiento.

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Ni Una Menos Tras el caso Agostina, organizaciones de San Juan convocan a una marcha contra los femicidios

Según la pericia, la jovencita murió como consecuencia de una asfixia mecánica.

Horas antes el fiscal Raúl Garzón modificó la carátula del caso de privación ilegítima de la libertad agravada a femicidio y los abuelos fueron admitidos como querellantes.

"Le imputaron el delito de femicidio", consignó el abogado Carlos Nayi sobre la situación procesal de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido.