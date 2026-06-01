Femicidio de Agostina: La autopsia confirmó cómo murió la niña

Los resultados de la autpsia sobre el cuerpo de la niña Agostina Vega, asesinada en Córdoba, revelaron las causas del fallecimiento.
lunes 1 de junio 2026
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El resultado complica aún más la situación del unico detenido por la muerte de Agostina, Claudio Barrelier.
Los resultados de la autpsia sobre el cuerpo de la niña Agostina Vega, asesinada en Córdoba, revelaron las causas del fallecimiento.
Según la pericia, la jovencita murió como consecuencia de una asfixia mecánica.
Horas antes el fiscal Raúl Garzón modificó la carátula del caso de privación ilegítima de la libertad agravada a femicidio y los abuelos fueron admitidos como querellantes.
"Le imputaron el delito de femicidio", consignó el abogado Carlos Nayi sobre la situación procesal de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido.