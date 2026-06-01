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Justicia

Femicidio de Agostina: La autopsia confirmó cómo murió la niña

El resultado complica aún más la situación del unico detenido por la muerte de Agostina, Claudio Barrelier.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Los resultados de la autpsia sobre el cuerpo de la niña Agostina Vega, asesinada en Córdoba, revelaron las causas del fallecimiento.

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Según la pericia, la jovencita murió como consecuencia de una asfixia mecánica.

Horas antes el fiscal Raúl Garzón modificó la carátula del caso de privación ilegítima de la libertad agravada a femicidio y los abuelos fueron admitidos como querellantes.

"Le imputaron el delito de femicidio", consignó el abogado Carlos Nayi sobre la situación procesal de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido.

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