Capital dará un bono navideño a sus empleados y es el segundo municipio que replica a la Provincia

La intendenta de Capital, Susana Laciar, confirmó que también pagará un bono navideño a los empleados de la comuna, si bien no precisó de cuánto, dijo que la intención es replicar el modelo de mejora salarial que ofrece Marcelo Orrego a los gremios docentes y estatales provinciales en general. Con Capital ya son dos los municipios que aplicarán esta suma fija no remunerativa y no bonificable, ya que Chimbas también lo anunció.