Tras la oferta a estatales de San Juan, ¿habrá bono navideño para los contratados y planta política también?

Los empleados contratados de San Juan también van camino a recibir un bono navideño de 80.000 pesos. No así los funcionarios.

Tras culminar la primera reunión de la última paritaria del año en San Juan entre el Gobierno y los gremios docentes surgió la primera oferta salarial para diciembre y enero, que contempla el pago de un bono navideño, es decir, una cifra no remunerativa de 80.000 pesos por única vez. Consultado el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, sobre si habrá bono dijo este martes que "Estimo que sí, ya lo vamos a confirmar con el ministro de Economía". No obstante, para la planta política dijo que no se daría.